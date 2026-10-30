Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi İngiliz ekibinde olağanüstü bir kriz yaşandı. Liverpool'un yıldızının takımdan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü. MAC ALLISTER'DAN AYRILIK KARARI İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Alexis Mac Allister'ın geleceği hakkında önemli bir karara imza attığı belirtildi. Arjantinli orta sahanın, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği kaydedildi. Alexis Mac Allister'ın ayrılık kararı için Liverpool yönetimi ile görüştüğü vurgulandı. F.BAHÇE MAÇINDAN SONRA... Alexis Mac Allister'ın Liverpool'daki geleceğinin Fenerbahçe maçından sonra netlik kazanacağı ifade edildi. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon Liverpool'da 13 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist üretti. Arjantinli yıldızın, Liverpool ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. 70 MİLYON EURO Alexis Mac Allister'ın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.