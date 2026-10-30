Trend Galeri Trend Spor Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'da büyük bir kriz patlak verdi. İngiliz ekibinin yıldızının, ayrılık kararı aldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 18:29
Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi İngiliz ekibinde olağanüstü bir kriz yaşandı.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Liverpool'un yıldızının takımdan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

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Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

MAC ALLISTER'DAN AYRILIK KARARI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Alexis Mac Allister'ın geleceği hakkında önemli bir karara imza attığı belirtildi.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Arjantinli orta sahanın, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği kaydedildi.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Alexis Mac Allister'ın ayrılık kararı için Liverpool yönetimi ile görüştüğü vurgulandı.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

F.BAHÇE MAÇINDAN SONRA…

Alexis Mac Allister'ın Liverpool'daki geleceğinin Fenerbahçe maçından sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

27 yaşındaki orta saha, bu sezon Liverpool'da 13 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist üretti.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

Arjantinli yıldızın, Liverpool ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Liverpool’da Fenerbahçe öncesi büyük kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor

70 MİLYON EURO

Alexis Mac Allister'ın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LİVERPOOL #FENERBAHÇE