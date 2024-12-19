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Liverpool'un eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. Ancak Suudi Arabistan'da yayın yapan bir televizyon kanalı, dün gece yayınlanan spor programında Fenerbahçe için çarpıcı bir transfer iddiasında bulunarak yeni golcüyü duyurdu. İşte flaş iddia...

Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:46
Liverpool’un eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı ve özellikle hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Liverpool’un eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

Sarı-lacivertliler, transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını tam gaz sürdürürken, bir yandan da Al-Nassr forması giyen Talisca'nın transferini noktalamaya çalışıyor.

Liverpool’un eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

Brezilyalı oyuncunun, ocak ayının ilk haftasında resmen duyurulacağı da iddia edilirken, Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia daha geldi.

Liverpool’un eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

Bir Suudi televizyonu, dün gece yayınlanan spor programında sürpriz bir ismin Fenerbahçe yolunda olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Liverpool’un eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...

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Habere göre, Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Roberto Firmino, kulübüne ayrılmak isteğini iletti.

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