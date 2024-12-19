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Liverpool'un eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Suudi Arabistan kanalında canlı yayında duyurdular...
FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. Ancak Suudi Arabistan'da yayın yapan bir televizyon kanalı, dün gece yayınlanan spor programında Fenerbahçe için çarpıcı bir transfer iddiasında bulunarak yeni golcüyü duyurdu. İşte flaş iddia...
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:46