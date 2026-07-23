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Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiği anlara ilişkin duygusal bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 19:33
Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torrreira, anlamlı bir harekete imza attı.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Uruguaylı yıldız, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Torreira o anları duygusal bir mesajla paylaştı.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Başarılı futbolcu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün o kadar özel bir gündü ki, hayatımın en önemli günlerinden biriydi. Bu çocuklar bana gerçek cesaretin ne olduğunu öğrettiler. Şikayet etmeden. Gülümseyerek.

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Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Onlarla tanışmayı o kadar çok istiyordum ki. Oraya güç vereceğimi düşünerek gittim... ve hayatımın en büyük dersini alarak ayrıldım.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Onlara sadece hayran olduğumu söylemek ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak istiyorum. Burada harika bir dostunuz var. Savaşmaya devam etmek için.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Bize kelimelerle öğretiyorlar. Direnerek, oynayarak ve hayal kurarak öğretiyorlar.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Sessizce ayrıldım. Ruhum dopdolu ve minnettarlıktan küçücük kalmış bir yürekle. Gülüşlerini yanımda götürüyorum. Hayranlığımı sonsuza dek onlara bırakıyorum.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Anne Babalara: Sizin gücünüz her şeyi ayakta tutuyor. Çocuklara: Sizler bugün ve daima benim kahramanlarımsınız. Doktorlara, bir hastaneyi umut dolu bir yere dönüştürdükleri için teşekkür ederim.

Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Verdiğiniz günlük mücadele için teşekkürler. Size söz verdiğim gibi, yeniden görüşeceğiz hayatın savaşçıları..."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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