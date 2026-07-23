Lucas Torreira’dan anlamlı hareket! Uruguaylı yıldız gönülleri fethetti...

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torrreira, anlamlı bir harekete imza attı. Uruguaylı yıldız, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Torreira o anları duygusal bir mesajla paylaştı. Başarılı futbolcu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Dün o kadar özel bir gündü ki, hayatımın en önemli günlerinden biriydi. Bu çocuklar bana gerçek cesaretin ne olduğunu öğrettiler. Şikayet etmeden. Gülümseyerek. Onlarla tanışmayı o kadar çok istiyordum ki. Oraya güç vereceğimi düşünerek gittim... ve hayatımın en büyük dersini alarak ayrıldım. Onlara sadece hayran olduğumu söylemek ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak istiyorum. Burada harika bir dostunuz var. Savaşmaya devam etmek için. Bize kelimelerle öğretiyorlar. Direnerek, oynayarak ve hayal kurarak öğretiyorlar. Sessizce ayrıldım. Ruhum dopdolu ve minnettarlıktan küçücük kalmış bir yürekle. Gülüşlerini yanımda götürüyorum. Hayranlığımı sonsuza dek onlara bırakıyorum. Anne Babalara: Sizin gücünüz her şeyi ayakta tutuyor. Çocuklara: Sizler bugün ve daima benim kahramanlarımsınız. Doktorlara, bir hastaneyi umut dolu bir yere dönüştürdükleri için teşekkür ederim. Verdiğiniz günlük mücadele için teşekkürler. Size söz verdiğim gibi, yeniden görüşeceğiz hayatın savaşçıları...'