Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Uruguay'ın İspanya ile oynayacağı maçla ilgili soruya Lucas Torreira, "İspanya, Dünya Kupası öncesinde herkesin beklediği gibi bir takım değil. Ayrıca rakiplerini de hafife aldı. Uruguay, İspanya'ya zarar verebilecek güce sahip olduğunu anlamalı" cevabını verdi.