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Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası performansını değerlendirdi. Lucas Torreira'nın Fernando Muslera ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:23
Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın performansını Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira yorumladı.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Uruguay'ı Dünya Kupası'nda tribünden takip eden Lucas Torreira, "Stadyuma gidip Uruguay'ı bir taraftar olarak izleme deneyimini çok sevdim. Dünyanın dört bir yanında gelen Uruguaylı insanların, milli takımlarını desteklemek için gösterdikleri çabayı görmek gerçekten çok güzel" dedi.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

"HER ŞEY HALA BİZİM ELİMİZDE"

Uruguay'ın performansına dair Lucas Torreira, "Suudi Arabistan maçının ikinci yarısını çok beğendim. Bu, takımın Dünya Kupası'ndaki en iyi anlarıydı. Yeşil Burun Adaları maçında işimizi zorlaştıran birçok hata yaptık ancak her şey hala bizim elimizde" sözlerini dile getirdi.

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Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Uruguay'ın İspanya ile oynayacağı maçla ilgili soruya Lucas Torreira, "İspanya, Dünya Kupası öncesinde herkesin beklediği gibi bir takım değil. Ayrıca rakiplerini de hafife aldı. Uruguay, İspanya'ya zarar verebilecek güce sahip olduğunu anlamalı" cevabını verdi.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

"ŞİMDİ SUÇLAMA ZAMANI DEĞİL"

Lucas Torreira, İspanya maçına dair sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Takım arkadaşlarımı tanıyorsam, İspanya ile oynamak için sabırsızlandıklarına eminim. Şimdi suçlama zamanı değil, takıma destek olmalıyız."

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Fernando Muslera ile ilgili Lucas Torreira, "Muslera'nın durumunu yakından takip ediyorum. Dünya Kupası'nda yer alması beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Lucas Torreira şu şekilde devam etti: "Yaptığı hataların onun için çok zor olduğuna eminim. Sahip olduğu tecrübeyle bu durumu atlatacaktır."

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

"GERİ DÖNECEĞİME EMİNİM"

Lucas Torreira son olarak, "Bir gün milli takıma geri döneceğime eminim" açıklamasını yaptı.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

30 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Galatasaray'da 46 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti.

Lucas Torreira’dan Fernando Muslera ve Uruguay sözleri! ‘Geri döneceğime eminim’

Lucas Torreira, daha önce 40 kez Uruguay Milli Takımı forması giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FERNANDO MUSLERA #URUGUAY #DÜNYA KUPASI