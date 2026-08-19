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Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak
Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak
Son dakika transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa'da rakibini geçmesi durumunda eski yıldızı için de düğmeye basacak. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:54