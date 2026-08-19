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Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

Son dakika transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Fransa'da rakibini geçmesi durumunda eski yıldızı için de düğmeye basacak. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 15:54
Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kalarak turu Fransa'ya bıraktı.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini elemesi durumunda Devler Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıracak.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

Öte yandan Kanarya'da hem lig hem de Avrupa'da başarı için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

Son olarak Romelu Lukaku'yu transfer eden Fenerbahçe, diğer bölgeler için temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde yapacağı transfer hamlelerine değindi.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

FERDİ KADIOĞLU BOMBASI

Libero yayınında konuşan Akbaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda sol beke Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nu almak istediğini ifade etti.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

FENERBAHÇE KARİYERİ

2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında toplamda 204 maça çıkarken, 18 gol – 22 asistlik katkı sağlamıştı.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

30 MİLYON EUROYA GİTTİ

26 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

42 MAÇTA OYNADI

1,74 boyundaki sol bek, geçtiğimiz sezon kulübünde tüm kulvarlarda toplamda 42 karşılaşmada görev aldı.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

PERFORMANSI

3,515 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 1 kez rakip takım (Chelsea) ağlarını havalandırırken 7 de sarı kart gördü.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

SÖZLEŞME DURUMU

Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımıyla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

MİLLİ FORMAYLA 32 MAÇ

A Milli Takım formasıyla şimdiye dek 32 maça çıkan Ferdi, 2,360 dakika süre aldı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Lyon eşleşmesi sonrası transfer bombası! Fenerbahçe eski yıldızı için düğmeye basacak

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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