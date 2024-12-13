SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: "Akıl tutulması olarak..."
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son dakikada yediği golle 1 puana razı oldu ve puanını 12 yaptı. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Levent Tüzemen, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerine eleştiride bulundu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 07:17