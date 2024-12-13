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SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri: "Akıl tutulması olarak..."

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6.haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son dakikada yediği golle 1 puana razı oldu ve puanını 12 yaptı. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Levent Tüzemen, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerine eleştiride bulundu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 13.12.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 07:17
SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Akıl tutulması olarak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetti.

SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Akıl tutulması olarak...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği mücadelenin uzatma dakikalarında gelen golle yıkıldı ve maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere bitti.

SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Akıl tutulması olarak...

Malmö'nün gollerini Botheim ve Pena atarken, Galatasaray'da Jelert ve Yunus Akgün fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Akıl tutulması olarak...

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan sarı kırmızılılar puanını 12 yaptı ve ilk 8 için iddiasını sürdürdü.

SON DAKİKA HABERİ: Malmö - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk’a flaş eleştiri: Akıl tutulması olarak...

SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, karşılaşmayı yorumladı. İşte yazarların değerlendirmeleri…

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