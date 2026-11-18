Emre Belözoğlu yönetimdeki Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu merak ediliyor. İspanyol on numara, yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş yolunda önemli bir adıma imza attı. İSPANYA'DA OPERASYON GEÇİRDİ Fenerbahçe'den 21 Ekim'de yapılan açıklamada, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu sebebiyle İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilmişti. Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceği iddia edilmişti. Marco Asensio rehabilitasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçti ve bireysel çalışmalarına hız verdi. PAYLAŞIM YAPTI Marco Asensio bireysel çalıştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İspanyol on numaranın bu paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı. 8 MAÇTA OYNADI Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 8 müsabakada süre aldı. İspanyol oyuncu bu süreçte 2 gol ile 1 asistlik performans sergiledi. Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.