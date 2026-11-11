Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen İspanyol yıldıza ülkesinden talip çıktığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin transfer için istediği bonservisin netleştiği aktarıldı. REAL BETIS KANCASI İspanyol basınından ElGolDigital'in haberine göre; Marco Asensio'ya ülkesinden Real Betis'in talip olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olmasının Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalini gündeme getirdiği kaydedildi. Real Betis'in devre arasında Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı. DÖNMEYE SICAK BAKIYOR Marco Asensio'nun İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin Marco Asensio transferinde 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. 8 MAÇTA OYNADI Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki on numaranın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.