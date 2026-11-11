Trend Galeri Trend Spor Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Marco Asensio'ya sürpriz bir talibin çıktığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 17:45
Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen İspanyol yıldıza ülkesinden talip çıktığı iddia edildi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Fenerbahçe'nin transfer için istediği bonservisin netleştiği aktarıldı.

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Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

REAL BETIS KANCASI

İspanyol basınından ElGolDigital'in haberine göre; Marco Asensio'ya ülkesinden Real Betis'in talip olduğu belirtildi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

30 yaşındaki futbolcunun sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek olmasının Fenerbahçe'deki ayrılık ihtimalini gündeme getirdiği kaydedildi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Real Betis'in devre arasında Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Marco Asensio'nun İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Fenerbahçe'nin Marco Asensio transferinde 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

8 MAÇTA OYNADI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

30 yaşındaki on numaranın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO #EMRE BELÖZOĞLU #TRANSFER #REAL BETİS