Trend Galeri Trend Spor Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Marco Asensio’ya transfer kancası! Fenerbahçe’nin istediği rakam…

Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Marco Asensio'ya sürpriz bir talibin çıktığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 11.11.2026 17:45