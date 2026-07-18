Trend Galeri Trend Spor Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Mario Lemina için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, ezeli rakibin radarında olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:08
Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamaması sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Mario Lemina'ya Süper Lig'in bir başka devinin talip olduğu belirtildi.

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Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

BEŞİKTAŞ İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Mario Lemina'yı gündemine alabileceği kaydedildi.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Mario Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılması halinde Beşiktaş'ın devreye girebileceği aktarıldı.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Beşiktaş'ın Mario Lemina'nın sözleşme şartlarını araştırdığı vurgulandı.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

BAŞAKŞEHİR'LE DE ANILIYOR

Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Mario Lemina'nın Başakşehir'in de gündeminde olduğu öne sürülmüştü.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

2.5 MİLYON EUROYA İMZA

Mario Lemina, 2024-2025 sezonu devre arasında 2 milyon 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı.

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Gabon Milli Takımı'nda 43 maça çıkan Mario Lemina, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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