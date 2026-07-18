Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği ile ilgili belirsizlik sürüyor. 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamaması sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mario Lemina'ya Süper Lig'in bir başka devinin talip olduğu belirtildi. BEŞİKTAŞ İDDİASI A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Mario Lemina'yı gündemine alabileceği kaydedildi. Mario Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılması halinde Beşiktaş'ın devreye girebileceği aktarıldı. Beşiktaş'ın Mario Lemina'nın sözleşme şartlarını araştırdığı vurgulandı. BAŞAKŞEHİR'LE DE ANILIYOR Galatasaray ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Mario Lemina'nın Başakşehir'in de gündeminde olduğu öne sürülmüştü. 32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. 2.5 MİLYON EUROYA İMZA Mario Lemina, 2024-2025 sezonu devre arasında 2 milyon 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. Gabon Milli Takımı'nda 43 maça çıkan Mario Lemina, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.