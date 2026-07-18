Trend Galeri Trend Spor Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Mario Lemina için ezeli rakip iddiası! Galatasaray’da geleceği merak konusu

Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Mario Lemina için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, ezeli rakibin radarında olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 18:08