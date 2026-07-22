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Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye imza atmadan önce dev kulübün radarına geldiğini öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 19:24
Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmıştı.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euroluk bonservis ödeneceği belirtilmişti.

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Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

İLK MAÇINA ÇIKTI

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda çıktı.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

İngiliz yıldız, Gornik Zabrze maçının son dakikalarında İsmail Kartal tarafından oyuna dahil edildi.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDEYDİ

Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Al Ahli, Roma ve Atletico Madrid ile anılmıştı.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

İngiliz yıldızla ilgili İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

DECO İSTEDİ

Sport'un haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun listesinde Mason Greenwood'un da olduğu belirtildi.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Barcelona'nın Mason Greenwood'u düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli bir aday olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

Barcelona'nın transferde tercihini Anthony Gordon ile Karim Adeyemi'den yana kullandığı ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #BARCELONA #TRANSFER