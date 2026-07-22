Mason Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye gelmeden önce…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı. Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euroluk bonservis ödeneceği belirtilmişti. İLK MAÇINA ÇIKTI Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda çıktı. İngiliz yıldız, Gornik Zabrze maçının son dakikalarında İsmail Kartal tarafından oyuna dahil edildi. BİRÇOK TAKIM PEŞİNDEYDİ Mason Greenwood, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Al Ahli, Roma ve Atletico Madrid ile anılmıştı. İngiliz yıldızla ilgili İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. DECO İSTEDİ Sport'un haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun listesinde Mason Greenwood'un da olduğu belirtildi. Barcelona'nın Mason Greenwood'u düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli bir aday olarak değerlendirdiği kaydedildi. Barcelona'nın transferde tercihini Anthony Gordon ile Karim Adeyemi'den yana kullandığı ifade edildi.