Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! "Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz"

DÖRT BÜYÜKLER TEMASTA

Manyakov ayrıca, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" dedi.