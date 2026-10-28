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Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! 'Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz'
Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! "Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz"
Son dakika transfer haberleri: Son dönemde Rus futbolunun önde gelen yıldızlarından Matvey Kislyak için dikkat çeken bir açıklama geldi. Genç futbolcunun menajeri, Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile iletişim halinde olduklarını ifade etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:49