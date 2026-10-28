Trend Galeri Trend Spor Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! 'Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz'

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! "Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz"

Son dakika transfer haberleri: Son dönemde Rus futbolunun önde gelen yıldızlarından Matvey Kislyak için dikkat çeken bir açıklama geldi. Genç futbolcunun menajeri, Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile iletişim halinde olduklarını ifade etti. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:49
Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği CSKA Moskovalı futbolcu Matvey Kislyak'ın menajerinden flaş bir transfer itirafı geldi.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

TRANSFER İÇİN YEŞİL IŞIK

Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, genç yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurgu yaptı.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

Çok sayıda kulüpten telefon aldığını belirten Manyakov, "CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

DÖRT BÜYÜKLER TEMASTA

Manyakov ayrıca, "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz" dedi.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

Manyakov, "Bana, Matvey'e ve CSKA yöneticilerine çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Yalnızca resmî başvuruları dikkate alıyoruz. Bu kış transfer döneminde Matvey Kislyak'ın kariyerine devam edebileceği birkaç ilgi çekici seçenek olacağını düşünüyorum." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

MALİYETİ BELİRLEYECİ OLACAK

Henüz Süper Lig devlerinin resmi teklif sunmadığı, CSKA Moskova'nın talepleri ve mali şartların transferde belirleyici olacağı gelen haberler arasında.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

PİYASA DEĞERİ

Haziran 2029'a kadar Rus temsilcisiyle sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak'ın Transfermarkt değeri 25 milyon Euro.

Matvey Kislyak için çarpıcı itiraf! Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ile temas halindeyiz

Bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki orta saha, 3 asist kaydetti. Kislyak, Rusya Milli Takımı ile de 13 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY FENERBAHÇE #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ