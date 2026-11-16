Trend Galeri Trend Spor Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takıma imza atmayan Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldız için Süper Lig ekibinin devreye girdiği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:24
Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile sezon başında yollar ayrılmıştı.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılılardan ayrılması sonrası hiçbir takımla anlaşma sağlayamamıştı.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Sezonun ilk devresini boşta geçiren Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Mauro Icardi'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Arjantinli golcü için Başakşehir'in en güçlü seçenek olduğu ifade edildi.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Mauro Icardi'nin bu transfere oldukça sıcak baktığı aktarıldı.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

G.SARAY'DA 4 YIL OYNADI

33 yaşındaki Arjantinli forvet, kariyerinin son 4 yılında Galatasaray forması giydi.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Mauro Icardi daha önce Barcelona, Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain ve Galatasaray formalarını terletmişti.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Arjantinli yıldız Türkiye kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.

Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #MAURO ICARDİ #TRANSFER #OKAN BURUK #BAŞAKŞEHİR