Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile sezon başında yollar ayrılmıştı. Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılılardan ayrılması sonrası hiçbir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Sezonun ilk devresini boşta geçiren Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia geldi. TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR Fotomaç'ın haberine göre; Mauro Icardi'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Arjantinli golcü için Başakşehir'in en güçlü seçenek olduğu ifade edildi. Mauro Icardi'nin bu transfere oldukça sıcak baktığı aktarıldı. G.SARAY'DA 4 YIL OYNADI 33 yaşındaki Arjantinli forvet, kariyerinin son 4 yılında Galatasaray forması giydi. Mauro Icardi daha önce Barcelona, Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain ve Galatasaray formalarını terletmişti. GOL KRALLIĞI YAŞADI Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşamıştı. Arjantinli yıldız Türkiye kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. 33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.