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Mauro Icardi dönmek istiyor! Süper Lig ekibi peşine düştü

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takıma imza atmayan Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldız için Süper Lig ekibinin devreye girdiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:24