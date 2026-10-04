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Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldiği iddia edildi. Arjantinli yıldızın geleceğine dair kararı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.10.2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 18:56