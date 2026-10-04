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Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve ardından herhangi bir kulübe imza atmayan Mauro Icardi'den sürpriz bir karar geldiği iddia edildi. Arjantinli yıldızın geleceğine dair kararı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 18:49 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 18:56
Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile sözleşmesinin bitmesi sonucu yollar ayrılmıştı.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Arjantinli santrfor, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın teklifini ekonomik şartlar nedeniyle kabul etmediği belirtilmişti.

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Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

BİRÇOK TAKIMLA ANILDI

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi daha sonra birçok takımla anıldı.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Arjantinli yıldız transfer penceresi açıkken herhangi bir kulübe imza atamadı.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için yeni iddia ise dikkat çekti.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

DÖNMEK İSTİYOR

El Neuve'nin haberine göre; Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmek istediği belirtildi.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

33 yaşındaki santrfor, Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkmıştı.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti.

Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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