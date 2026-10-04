Mauro Icardi için Galatasaray iddiası! Sürpriz karar

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile sözleşmesinin bitmesi sonucu yollar ayrılmıştı. Arjantinli santrfor, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın teklifini ekonomik şartlar nedeniyle kabul etmediği belirtilmişti. BİRÇOK TAKIMLA ANILDI Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi daha sonra birçok takımla anıldı. Arjantinli yıldız transfer penceresi açıkken herhangi bir kulübe imza atamadı. Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için yeni iddia ise dikkat çekti. DÖNMEK İSTİYOR El Neuve'nin haberine göre; Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmek istediği belirtildi. 33 yaşındaki santrfor, Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkmıştı. Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti. 4 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.