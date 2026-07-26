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Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. Melissa Vargas'ın şov yaptığı finalde, Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın performansları ön plana çıktı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 16:56
Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin finalinde Brezilya'yı 3-1 devirdi.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından VNL'de altın madalyanın sahibi oldu.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas'ın performansı şampiyonluğu doğrudan etkiledi.

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Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

VARGAS 33 SAYI ÜRETTİ

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas, Brezilya ile oynanan finalde 33 sayılık performans sergiledi.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Melissa Vargas, 33 sayılık performansıyla finalin en skorer oyuncusu oldu.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Öte yandan Melissa Vargas, VNL'de toplam 293 sayılık performansıyla en skorer ikinci oyuncu unvanını ele geçirdi.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

HANDE'DEN 19 SAYI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın'ın 19 sayılık performansı ön plana çıktı.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Filenin Sultanları'nda yıldızlaşan bir diğer isim 15 sayılık performansıyla İlkin Aydın oldu.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI

Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Melissa Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu! Hande Baladın ve İlkin Aydın şov yaptı

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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