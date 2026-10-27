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Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...
Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, maçın ardından saha içinde görevli olan polisle tartışma yaşadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:02