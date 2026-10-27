Trend Galeri Trend Spor Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, maçın ardından saha içinde görevli olan polisle tartışma yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 07:02
Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park't oynanan maçta ezeli rakibini Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Dev maçta son düdüğün ardından tansiyon yükseldi. İki takım futbolcuları sahada birbirine girdi.

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Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ!

Karşılaşmanın bitimiyle başlayan kavgaya sahada görev yapan Spor Şube Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri müdahale etti.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

MERT HAKAN POLİSLE TARTIŞTI

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile bir polis memuru arasında da gerginlik yaşandı.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Sarı-lacivertli futbolcunun tünele girerken polis memurunu eliyle ittiği ve hareketli bir şekilde tartıştığı görüldü.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Derbinin son düdüğünün ardından yaşanan olaylar polis ekiplerinin de müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan yaşanan kavganın ardından 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Mert Hakan Yandaş olaylı derbide polisle tartıştı! Görüntüler kısa sürede gündem oldu...

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'ın kırmızı kartla cezalandırıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör