Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Serie A devleri Milan ile Inter yeni stadyum projesi için anlaşma sağladı. Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro'nun yerini Generali Stadyumu alacak. Inter ve Milan'ın yeni stadyumunun 7/24 yaşayan bir merkez haline gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Yayınlanan tanıtım videosunda futbol maçlarının yanı sıra konser ve benzer etkinliklerin stadyumda düzenlenmesinin planlandığı vurgulandı. Inter ve Milan'ın açıklamasına göre stadyumun 2031 yılında açılmasının beklendiği ifade edildi. Öte yandan stadyumun yetişmesi halinde 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasının hedeflendiği aktarıldı. İşte o dev projenin görüntüleri...