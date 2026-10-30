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Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Serie A devleri Inter ve Milan'ın birlikte kullanacağı stadyumun projesi görücüye çıktı. Dev stadyumun 2031'e kadar bitmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 30.10.2026 00:39
Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Serie A devleri Milan ile Inter yeni stadyum projesi için anlaşma sağladı.

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Milan ve Inter'in ortak kullandığı San Siro'nun yerini Generali Stadyumu alacak.

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Inter ve Milan'ın yeni stadyumunun 7/24 yaşayan bir merkez haline gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Yayınlanan tanıtım videosunda futbol maçlarının yanı sıra konser ve benzer etkinliklerin stadyumda düzenlenmesinin planlandığı vurgulandı.

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Inter ve Milan'ın açıklamasına göre stadyumun 2031 yılında açılmasının beklendiği ifade edildi.

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

Öte yandan stadyumun yetişmesi halinde 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasının hedeflendiği aktarıldı.

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…

İşte o dev projenin görüntüleri…

Milan ve Inter’in yeni stadı tanıtıldı! İşte dev proje…
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MİLAN #INTER #SERİE A