MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli futbol takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ile hazırlık maçına çıkacak. Dünya Kupası grup maçları 11 Haziran'da başlayacak. Peki, Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 24.05.2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 16:41
Türkiye ile Kuzey Makedonya 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları öncesi hazırlık maçına karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte milli maç tarihi…

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçları kapsamında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)

20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)

26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler

Altay Bayındır

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Aral Şimşir

Arda Güler

Forvet

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Yusuf Sarı