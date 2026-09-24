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Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

Türkiye-Fransa karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Mücadele öncesinde TFF tarafından Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosu da duyurulurken, karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan takip edilebileceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:50
Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu
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A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi serüvenine Fransa karşılaşmasıyla başlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibin mücadele programı ve aday kadrosu futbolseverlerin gündeminde yer alırken, karşılaşmanın oynanacağı tarih ve başlama saati de belli oldu. Türkiye-Fransa maçının yayın bilgileri de taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta mücadelesi olan Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü sahaya inecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda ilk düdük saat 21.45'te çalacak.

Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

TÜRKİYE - FRANSA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

A Millî Takımımızın Uluslar A Ligi'ndeki bu kritik mücadelesi ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Dev karşılaşma, naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

A MİLLİ TAKIM FRANSA MAÇI ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

A MİLLÎ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

A Millî Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmaların tarih ve saat sıralaması şu şekildedir:

25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör