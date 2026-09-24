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Milli maç tarihi: Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım aday kadrosu

Türkiye-Fransa karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Mücadele öncesinde TFF tarafından Ay-Yıldızlı ekibin aday kadrosu da duyurulurken, karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan takip edilebileceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:50