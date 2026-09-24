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MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milli takımın sahaya çıkacağı mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü karşılaşmanın yayın detaylarına ve maç programına çevrildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 22:25 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 22:27
MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele öncesinde heyecan giderek artıyor. Milli takımın zorlu rakibi karşısındaki performansı merak edilirken, futbolseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Fransa maçı ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım'ın 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa | 21.45
  • 28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya | 21.45
  • 2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye | 21.45
  • 5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye | 21.45
  • 12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
  • 15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör