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MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milli takımın sahaya çıkacağı mücadele öncesinde futbolseverlerin gözü karşılaşmanın yayın detaylarına ve maç programına çevrildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 22:27