Trend Galeri Trend Spor Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Uluslar Ligi'nde kasım ayı mesaisi için geri sayım başladı… 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya'nın kanallarından ekrana gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Bizim Çocuklar, ATV'de sahne alacak.

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:17
Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Futbolda lig heyecanı 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak…

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak.

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

İLK MİLLİ SINAV 12 KASIM'DA

A Milli Futbol Takımı yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek.

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Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak.

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

MİLLİ HEYECAN ATV'DE YAŞANACAK

İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz yayınlanacak maçlar ve program ise şu şekilde…

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A SPOR

22.45 Çekya-İspanya / A HABER

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

13 Kasım Cuma

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

14 Kasım Cumartesi

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A PARA

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

16 Kasım Pazartesi

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

17 Kasım Salı

22.45 Galler-Portekiz / A HABER

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERGEN YALÇIN #ULUSLAR LİGİ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TURKUVAZ MEDYA #BİZİM ÇOCUKLAR #ATV