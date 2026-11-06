Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Futbolda lig heyecanı 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak... Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. İLK MİLLİ SINAV 12 KASIM'DA A Milli Futbol Takımı yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. MİLLİ HEYECAN ATV'DE YAŞANACAK İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek. Turkuvaz Medya aracılığıyla şifresiz yayınlanacak maçlar ve program ise şu şekilde... 12 Kasım Perşembe 20.00 Türkiye-Belçika / ATV 22.45 İtalya-Fransa / A SPOR 22.45 Çekya-İspanya / A HABER 22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2 13 Kasım Cuma 22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR 22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER 22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA 14 Kasım Cumartesi 20.00 Norveç-Galler / A SPOR 22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER 22.45 İsveç-Bosna / A SPOR 22.45 Romanya-Polonya / A PARA 15 Kasım Pazar 22.45 Fransa-Türkiye / ATV 22.45 Belçika-İtalya / A SPOR 22.45 İspanya-İngiltere / A HABER 22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA 16 Kasım Pazartesi 22.45 Almanya-Hollanda / A HABER 22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR 22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA 17 Kasım Salı 22.45 Galler-Portekiz / A HABER 22.45 Polonya-İsveç / A Para 22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR