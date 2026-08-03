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Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

Yıldız futbolcular oynadıkları kulüplerin yanı sıra, ülkeleri adına da birçok defa fileleri sarsmayı başardı. İşte milli formayla en çok gol atan futbolcular...

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Giriş Tarihi: 03.08.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:49
Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

Ülkesi adına en çok gol atan 15 futbolcu belli oldu. İşte dev listede zirvenin sahibi...

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

15- SANDOR KOCSIS - MACARİSTAN

68 maç / 75 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

14 - PELE - BREZİLYA

92 maç / 77 gol

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Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

13- HUSSEIN SAEED MOHAMMED - IRAK

137 maç / 78 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

12 - GODFREY CHITALU - ZAMBİYA

111 maç / 79 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

11- NEYMAR - BREZİLYA

130 maç / 80 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

10- FERENC PUSKAS

89 maç / 84 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

9- ALI MABKHOUT - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

113 maç - 85 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

8- HARRY KANE - İNGİLTERE

121 maç - 85 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

7- MOKHTAR DAHARI - MALEZYA

142 maç / 89 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

6- SUNIL CHETTRI - HİNDİSTAN

146 maç / 89 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

5- ROBERT LEWANDOWSKI - POLONYA

167 maç / 89 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

4- ROMELU LUKAKU

132 maç / 93 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

3- ALİ DAEİ - İRAN

148 maç / 108 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

2- LIONEL MESSI - ARJANTİN

207 maç / 125 gol

Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

1- CRISTIANO RONALDO - PORTEKİZ

233 maç / 146 gol

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İNGİLTERE #BREZİLYA #MESSİ #IRAK #HARRY KANE