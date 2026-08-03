Milli takım formasıyla en çok gol atan 15 futbolcu! Messi mi, Ronaldo mu?

Ülkesi adına en çok gol atan 15 futbolcu belli oldu. İşte dev listede zirvenin sahibi... 15- SANDOR KOCSIS - MACARİSTAN 68 maç / 75 gol 14 - PELE - BREZİLYA 92 maç / 77 gol 13- HUSSEIN SAEED MOHAMMED - IRAK 137 maç / 78 gol 12 - GODFREY CHITALU - ZAMBİYA 111 maç / 79 gol 11- NEYMAR - BREZİLYA 130 maç / 80 gol 10- FERENC PUSKAS 89 maç / 84 gol 9- ALI MABKHOUT - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 113 maç - 85 gol 8- HARRY KANE - İNGİLTERE 121 maç - 85 gol 7- MOKHTAR DAHARI - MALEZYA 142 maç / 89 gol 6- SUNIL CHETTRI - HİNDİSTAN 146 maç / 89 gol 5- ROBERT LEWANDOWSKI - POLONYA 167 maç / 89 gol 4- ROMELU LUKAKU 132 maç / 93 gol 3- ALİ DAEİ - İRAN 148 maç / 108 gol 2- LIONEL MESSI - ARJANTİN 207 maç / 125 gol 1- CRISTIANO RONALDO - PORTEKİZ 233 maç / 146 gol