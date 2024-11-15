MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...
MİLLİ TAKIM HABERİ: Milli takımların arasında en değerli kadrolar belirlendi. Kasım 2024 itibariyle en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi açıklandı. A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. Listede en yüksek kadro değeri ise 1 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralaması...
Giriş Tarihi: 15.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:00