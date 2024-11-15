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MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

MİLLİ TAKIM HABERİ: Milli takımların arasında en değerli kadrolar belirlendi. Kasım 2024 itibariyle en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi açıklandı. A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. Listede en yüksek kadro değeri ise 1 milyar Euro oldu. İşte dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralaması...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:00
MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

2024'ün kasım ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.1 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerlerli milli takımlar...

MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

20 - Kolombiya / 282 milyon Euro

MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

19 – Japonya / 289 milyon Euro

MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

18 – Ukrayna / 325 milyon Euro

MİLLİ TAKIM HABERİ: Dünyanın en değerli milli takımları açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

17 – Danimarka / 331 milyon Euro

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