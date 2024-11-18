MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

ÖMER ÜRÜNDÜL: REAL MADRID BİLE SIKINTI YAŞIYOR



Tabii ki futbolda gol çok önemli bir olay. Ama iyi oynasanız bile bunun da garantisi olmuyor. Öncelikle A Milli Futbol Takımımızda bana göre bir düzen oluştu. Pas yaparak, sahayı geniş kullanarak ofansif varyasyonlar gerçekleştirebiliyoruz. Golsüz berabere kaldığımız Galler karşısında da bunu uyguladık. Ama göz ardı etmeyelim ki, Galler de fizik gücü yüksek, temaslı oynayan ve iyi savunma yapan bir takım. Buna rağmen galibiyeti getirebilecek pozisyonlar da bulduk.