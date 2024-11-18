MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi. Milliler, maçta 25 şut atarken 3,02 gol beklentisi üretti ancak skor bulamadı. Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk 'Milli Takım, Galler karşısında yine son vuruşlarda başarısız oldu. Sorun sadece bu mu?' sorusunu değerlendirdi. İşte yazarların yorumları... ÖMER ÜRÜNDÜL: REAL MADRID BİLE SIKINTI YAŞIYOR İlk yarıdaki net pozisyonda maçın oyuncusu Yunus, rakip kaleciyi geçemedi. Bunun dışında sert şut denemelerimiz oldu ancak kaleyi bulamadık. Enes Ünal girdikten sonra iki gol kaçırdı. Bir de Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadık. Bir örnek daha vermek gerekirse İzlanda da sert bir takım ama onlara iki maçta 7 gol attık. 'YETERLİ VER FORMDA BİR SANTRFOR YOK' En çok konuşulan konu santrforsuz oynuyoruz. Ama şu anda yeterli, formda bir nokta santrforunuzun olmayışı da açık ve net. Zaten Avrupa'daki çok önemli takımların bazılarında da bu sıkıntı var. En canlı örnek Real Madrid. İspanyol devi, Karim Benzema'dan sonra santrforsuz oynuyor. Kylian Mbappe'nin de Vinicius Junior'un da yapıları kanat forvet. 'SANTRFORLAR TAKIMIN BEYNİ GİBİDİR' ALİ GÜLTİKEN: MONTELLA'NIN TERCİHİ BU YÖNDE Takımın atak çıkışında, hücum bölgesinde doğru pozisyon almasında ve final gol vuruşlarında santrfor özellikli futbolcuların davranışı farklıdır. Montella, bu tür oyuncu seçimiyle Milli Takımımızın futbolunu önemli bir noktaya getirdi, bunları yok sayamayız. Fakat santrfor seçimi doğal olarak her maçtan sonra konuşulacaktır. Kazansak da kaybetsek de bu tartışma olacaktır. Milli Takım kadromuzda bu görevi yapabilecek oyuncularımız var. Ama Montella'nıın tercihi bu yönde. Maçları izlerken şunu net söyleyebiliriz; Milli Takımımızda her zaman oyun, bir santrfor hissi yaratıyor. Bu, Barış Alper'le ilgili bir konu değil. Bu tamamen Montella'nın oyuna etkisiyle ilgili bir durum. BÜLENT TİMURLENK: CENK TOSUN KADAR HAK EDEN OYUNCU YOK Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'daki ikinci sezonunda da sahada bir Montella'ya ihtiyacı vardı. Kendisine 'Hangi futbolcuyu devşirmek istersiniz?' denildiğinde -bu elbette mümkün değil- 'Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi' yanıtını verirdi. O zaman mümkün olanla devam etmekte fayda var. 'EVET SORUN SADECE BUDUR...' Fenerbahçe'deki kariyeri kulübede de geçse bugün yerli golcüler arasında Cenk Tosun'dan daha çok santrfor pozisyonunda oynamayı hak eden bir futbolcu yok. 25 hücum geliştirdiğimiz maçta 42 kez rakip ceza sahasında topla buluşuyor, 3.02 gol beklentisi yaratıyorsanız ve tabela değişmeden son düdük çalıyorsa bu istatistikler ışığında evet sorun sadece budur. Sorunuzda olduğu gibi... Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım salı günü Karadağ ile mücadele edecek. Maç 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak.