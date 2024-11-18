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MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım'daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

MİLLİ TAKIM HABERİ: A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi. Son dakikalarda penaltı kazanan Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Sabah Spor'un usta yazarları Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, Ay Yıldızlı takımın Galler karşısındaki ana sorununa değindi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.11.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 07:16
MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.

MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

Milliler, maçta 25 şut atarken 3,02 gol beklentisi üretti ancak skor bulamadı.

MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

Sabah Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk "Milli Takım, Galler karşısında yine son vuruşlarda başarısız oldu. Sorun sadece bu mu?" sorusunu değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

ÖMER ÜRÜNDÜL: REAL MADRID BİLE SIKINTI YAŞIYOR

Tabii ki futbolda gol çok önemli bir olay. Ama iyi oynasanız bile bunun da garantisi olmuyor. Öncelikle A Milli Futbol Takımımızda bana göre bir düzen oluştu. Pas yaparak, sahayı geniş kullanarak ofansif varyasyonlar gerçekleştirebiliyoruz. Golsüz berabere kaldığımız Galler karşısında da bunu uyguladık. Ama göz ardı etmeyelim ki, Galler de fizik gücü yüksek, temaslı oynayan ve iyi savunma yapan bir takım. Buna rağmen galibiyeti getirebilecek pozisyonlar da bulduk.

MİLLİ TAKIM HABERİ: Galler maçı sonrası A Milli Takım’daki sorunu açıkladı: İstatistikler ışığında sorun sadece budur!

İlk yarıdaki net pozisyonda maçın oyuncusu Yunus, rakip kaleciyi geçemedi. Bunun dışında sert şut denemelerimiz oldu ancak kaleyi bulamadık. Enes Ünal girdikten sonra iki gol kaçırdı. Bir de Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadık. Bir örnek daha vermek gerekirse İzlanda da sert bir takım ama onlara iki maçta 7 gol attık.

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