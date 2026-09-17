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MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele için geri sayım başladı. A Milli Takım'ın 2026 maç takviminde yer alan karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:04
MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım'ın Fransa karşısındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklar sürerken Türkiye-Fransa maçının ne zaman ve hangi kanalda ekrana geleceği de belli oldu.

MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM HANGİ GRUPTA?

Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek. Grup aşamasındaki ilk karşılaşma Fransa ile oynanırken, üç gün sonra bu kez İtalya Türkiye'nin konuğu olacak.

A Ligi 1. Grup takımları:

  • Türkiye
  • Fransa
  • İtalya
  • Belçika
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MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Fransa karşılaşması Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. TFF, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin eylül ve ekim aylarında oynayacağı ilk dört karşılaşmanın stadyumlarını daha önce duyurmuştu.

MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

25 Eylül: Türkiye-Fransa – 21.45 (Kocaeli Stadyumu)

28 Eylül: Türkiye-İtalya – 21.45 (Atatürk Spor Kompleksi / Bursa)

2 Ekim: Belçika-Türkiye – 21.45 (Maurice Dufrasne Stadyumu / Liège)

5 Ekim: İtalya-Türkiye – 21.45 (Renato Dall'Ara Stadyumu / Bologna)

12 Kasım: Türkiye-Belçika – 20.00 (Stat henüz açıklanmadı)

15 Kasım: Fransa-Türkiye – 22.45

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör