MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli Takım'ın Fransa karşısındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için hazırlıklar sürerken Türkiye-Fransa maçının ne zaman ve hangi kanalda ekrana geleceği de belli oldu.