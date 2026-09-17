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MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ 2026 | Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele için geri sayım başladı. A Milli Takım'ın 2026 maç takviminde yer alan karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:04