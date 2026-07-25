Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beşiktaş nihayet Mohamed Salah'ın menajerinden olumlu geri dönüş aldı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu dünyaca ünlü Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'tan haber bekliyordu. 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 12 milyon Euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat teklifini kabul etmiş ancak Abbas'ın yüksek komisyon talebi sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı. İNDİRİME GİDİLDİ Siyah-beyazlılardan yıllık maaş + bonuslar + komisyon olarak 22.5 milyon Euro talep eden Salah cephesi, bu isteğinde indirime gitti. Beklenti, paket halinde 20 milyon Euro'ya düştü. Beşiktaş da iyileştirilmiş bir teklif sundu ve aradaki rakamsal fark çok azaldı. SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR Kartal şimdi son yaptığı öneriye onay bekliyor. Ancak rakamda anlaşma sağlansa bile sözleşmenin içeriğinde çok sayıda madde var. Bu sebeple karşılıklı imzaların atılması birkaç günü bulabilir. Beşiktaş adına görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç da yer alıyor. SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN AYRILDI Geçtiğimiz sezon Liverpool'da istediği kadar süre alamayan Mohamed Salah, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrılmıştı. Mısırlı yıldız, 193 golle Premier Lig tarihinin en çok ağları sarsan dördüncü futbolcusu unvanını taşıyor.