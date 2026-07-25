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Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Mohamed Salah cephesinin yüksek talebini düşürdü. Beşiktaş ile Mohamed Salah arasındaki fark çok azaldı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 24.07.2026 22:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:04
Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beşiktaş nihayet Mohamed Salah'ın menajerinden olumlu geri dönüş aldı.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Siyah-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu dünyaca ünlü Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'tan haber bekliyordu.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 12 milyon Euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat teklifini kabul etmiş ancak Abbas'ın yüksek komisyon talebi sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

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Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

İNDİRİME GİDİLDİ

Siyah-beyazlılardan yıllık maaş + bonuslar + komisyon olarak 22.5 milyon Euro talep eden Salah cephesi, bu isteğinde indirime gitti.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beklenti, paket halinde 20 milyon Euro'ya düştü.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beşiktaş da iyileştirilmiş bir teklif sundu ve aradaki rakamsal fark çok azaldı.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR

Kartal şimdi son yaptığı öneriye onay bekliyor.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Ancak rakamda anlaşma sağlansa bile sözleşmenin içeriğinde çok sayıda madde var.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Bu sebeple karşılıklı imzaların atılması birkaç günü bulabilir.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Beşiktaş adına görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç da yer alıyor.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN AYRILDI

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da istediği kadar süre alamayan Mohamed Salah, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

Mohamed Salah cephesinden Beşiktaş’a olumlu dönüş! Fark çok azaldı

Mısırlı yıldız, 193 golle Premier Lig tarihinin en çok ağları sarsan dördüncü futbolcusu unvanını taşıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MOHAMED SALAH #TRANSFER