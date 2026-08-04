Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

2014 yılında Chelsea'ye transfer olduğunda büyük beklentiler vardı. Ancak İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamadı. Fiorentina ve Roma'da kendisini yeniden kanıtlayan Salah, daha sonra Liverpool'a transfer olarak dünya futbolunun en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi. Pek çok futbol otoritesi, Chelsea dönemini onun kariyerindeki en önemli kırılma noktası olarak görüyor.