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Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği
Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği
Mohamed Salah denildiğinde akla Premier Lig rekorları, Liverpool formasıyla attığı goller ve Mısır Milli Takımı geliyor. Ancak yıldız futbolcunun başarı hikayesi, yardımsever kişiliği ve özel hayatında pek bilinmeyen birçok detay bulunuyor. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler…
Giriş Tarihi: 04.08.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 21:03