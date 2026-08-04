Trend Galeri Trend Spor Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Mohamed Salah denildiğinde akla Premier Lig rekorları, Liverpool formasıyla attığı goller ve Mısır Milli Takımı geliyor. Ancak yıldız futbolcunun başarı hikayesi, yardımsever kişiliği ve özel hayatında pek bilinmeyen birçok detay bulunuyor. İşte Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler…

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2026 21:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 21:03
Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Son yılların en başarılı futbolcularından biri olan Mohamed Salah, sadece Liverpool'un değil dünya futbolunun da en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Attığı goller, kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle adından söz ettiren Mısırlı yıldız, saha dışında ise oldukça mütevazı bir yaşam sürüyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler", "Mohamed Salah'ın özel hayatı", "Mohamed Salah'ın hayat hikayesi" gibi soruların yanıtlarını derledik.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

GÜNLERCE SAAT YOLCULUK YAPTI

Salah, Mısır'ın Gharbia ilindeki Nagrig köyünde büyüdü. Genç yaşta antrenmanlara katılabilmek için her gün yaklaşık 4-5 saatini otobüs ve minibüslerde geçiriyordu. Bu zorlu süreç, onun disiplinli karakterinin oluşmasında büyük rol oynadı.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

2014 yılında Chelsea'ye transfer olduğunda büyük beklentiler vardı. Ancak İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamadı. Fiorentina ve Roma'da kendisini yeniden kanıtlayan Salah, daha sonra Liverpool'a transfer olarak dünya futbolunun en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi. Pek çok futbol otoritesi, Chelsea dönemini onun kariyerindeki en önemli kırılma noktası olarak görüyor.

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Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

DOĞDUĞU KÖYÜ HİÇ UNUTMADI

Kazandığı milyonlara rağmen doğduğu Nagrig köyüyle bağını koparmayan Mohamed Salah; okul, sağlık merkezi, ambulans hizmetleri ve sosyal yardım projelerine önemli maddi destek sağladı. Bu nedenle Mısır'da yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda toplumsal bir kahraman olarak görülüyor

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

HIRSIZI AFFETMESİ UZUN SÜRE KONUŞULDU

Mohamed Salah henüz genç yaşlardayken ailesinin evi soyuldu. Hırsız yakalandığında Salah'ın, babasını şikayetini geri çekmeye ikna ettiği ve daha sonra o kişiye maddi destek sağlayarak yeni bir hayat kurmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bu olay, Mısır'da yıllardır anlatılan en dikkat çekici Salah hikayelerinden biri olarak gösteriliyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Salah'ın attığı gollerden sonra yaptığı secde hareketi dünyanın en bilinen gol sevinçlerinden biri haline geldi. Yıldız futbolcu, bunun bir gösteri olmadığını, sadece Allah'a şükretmek için yaptığı doğal bir davranış olduğunu ifade etti.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

İNGİLTERE'DE SOSYAL ETKİ YARATTI

2019 yılında yayımlanan bir akademik araştırma, Salah'ın Liverpool'a transferinden sonra Merseyside bölgesinde nefret suçlarında ve İslam karşıtı söylemlerde dikkat çekici bir düşüş yaşandığını öne sürdü. Bu durum literatürde "Mo Salah Etkisi" olarak anıldı.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

MÜTEVAZI YAŞAM TARZINDAN VAZGEÇMEDİ

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmasına rağmen Salah, gösterişli hayatı tercih etmiyor. Röportajlarında ailesiyle vakit geçirmenin ve normal bir yaşam sürmenin kendisi için lüks tüketimden daha değerli olduğunu sık sık dile getiriyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK TUTUYOR

2013 yılında çocukluk arkadaşı Magi Salah ile evlenen yıldız futbolcunun iki kız çocuğu bulunuyor. Salah, ailesini medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve sosyal medya hesaplarında da özel hayatına sınırlı şekilde yer veriyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

EN SEVDİĞİ YEMEK GELENEKSEL BİR MISIR LEZZETİ

Lüks restoranlar yerine çocukluğundan beri severek tükettiği "Kushari" isimli Mısır yemeğini tercih ettiğini açıklayan Salah, fırsat buldukça bu yemeği yemeye devam ettiğini söylüyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Rakip taraftarların bile alkışladığı ender futbolculardan biri olan Salah, sportmen tavırları ve saha içindeki davranışlarıyla sık sık örnek gösteriliyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

FİZİKSEL DÖNÜŞÜMÜ KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kariyerinin ilk yıllarında fiziksel olarak yetersiz olduğu yönünde eleştiriler alan yıldız futbolcu, beslenme programı ve kuvvet antrenmanlarına büyük önem vererek Premier Lig'in en dayanıklı oyuncularından biri olmayı başardı.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Mısır'da binlerce çocuk, Salah'ın başarı hikayesi sayesinde profesyonel futbolcu olma hayali kurmaya başladı. Ülkesinde birçok aile çocuklarına onun adını verirken, Salah ulusal bir ikon hâline geldi.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Liverpool'daki ilk sezonunda kırdığı gol rekorlarının ardından kullandığı kramponlardan biri, Britanya'nın en önemli kültürel kurumlarından biri olan British Museum'da sergilenmeye başladı.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

KADIN HAKLARI KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Salah, geçmişte verdiği bir röportajda kadınların toplumda daha fazla saygı görmesi gerektiğini söyleyerek, kültürel bakış açısının değişmesi gerektiğini ifade etti. Bu sözleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

BAŞARISININ SIRRI DİSİPLİN

Mohamed Salah'ın birlikte çalıştığı antrenörler ve takım arkadaşları, yıldız futbolcunun en güçlü yönünün yeteneğinden çok çalışma disiplini olduğunu belirtiyor. Beslenme düzeni, uyku planı ve bireysel antrenmanlarına büyük önem veren Salah, 30'lu yaşlarında da dünyanın en üst seviyesinde performans göstermeyi sürdürüyor.

Mohamed Salah hakkında bilinmeyenler! Trabzonspor’un yeni transferinin daha önce duymadığınız 15 ilginç özelliği

Mohamed Salah, yalnızca attığı gollerle değil; yardımsever kişiliği, alçakgönüllü tavırları, ailesine verdiği önem ve örnek davranışlarıyla da futbol dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Liverpool tarihine adını altın harflerle yazdıran Mısırlı yıldız, saha içinde olduğu kadar saha dışında da milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #LİVERPOOL #TRABZONSPOR #MOHAMED SALAH