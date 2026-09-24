Trend
Galeri
Trend Spor
Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...
Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...
Oynadığı 6 maçın 4'ünde ağları 7 kez bulan Mısırlı yıldız, tek başına takımı sırtladı. 34 yaş ve üstü oyuncular arasında da Avrupa'da zirvede yer aldı. Öte yandan Salah'ın transferi sonrası Mısır turist sayısında da artış görüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:14