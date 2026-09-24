Trend Galeri Trend Spor Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Oynadığı 6 maçın 4'ünde ağları 7 kez bulan Mısırlı yıldız, tek başına takımı sırtladı. 34 yaş ve üstü oyuncular arasında da Avrupa'da zirvede yer aldı. Öte yandan Salah'ın transferi sonrası Mısır turist sayısında da artış görüldü. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 07:14
Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...
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Trabzonspor'un dünya yıldızı Muhammed Salah, "Yaşlı ve en iyi döneminde değil" eleştirilerine sahadaki performansıyla cevap veriyor.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Bordo-mavili formayla Başakşehir (2), Amed (1), Gençlerbirliği (1) ve Galatasaray'ı (3) üzen Mısırlı sağ kanat, daha sezonun başında fırtına gibi esiyor.

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Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünde skor yaparken ağları 7 kez havalandırdı. Trabzonspor, geride kalan 6 haftada fileleri 13 kez sarsarken gollerin yüzde 54'ünde 34 yaşındaki Salah'ın imzası bulunuyor. Ayrıca 2 de asist katkısı gerçekleştirdi.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

TAM BİR PROFESYONEL... HEM KOŞUYOR HEM ATIYOR

Deneyimli futbolcu, Avrupa'da da adından söz ettiriyor. Muhammed Salah, kaydettiği 7 golle 34 yaş ve üstü oyuncular arasında zirvenin sahibi oldu.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Fit fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda oyuna girdiği Kasımpaşa müsabakası hariç sonrasında çıktığı 5 maçta 9 km'nin altında kalmadı.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Hatta Başakşehir sınavında 10,3, Amed önünde ise 10.2 kilometre koştu.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

MISIRLILAR AKIN ETTİ

Salah'ın gelişi Trabzon'daki turizmi de coşturdu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçen Mısırlı konaklayan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Trabzonspor'un Muhammed Salah'ı ağustosta kadrosuna katması, kentin Mısır'daki bilinirliğine ve Trabzon-Mısır arasındaki turizm etkileşimine yeni bir boyut kazandırdı.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Yıldız futbolcunun yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da bölgenin gastronomisine yönelik ilgiyi artırdı.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

34 yaşındaki oyuncunun gittiği Kurtdere Yaylası, son dönemde kentte en fazla ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Mısır ile Trabzon arasındaki ulaşım imkânlarının geliştirilmesi de turizm hareketliliğini destekledi.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Kahire-Trabzon arasında doğrudan charter uçuşlarının başlatılmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım kolaylaştı.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

YÜZDE 55 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Aylık verilere bakıldığında Mısırlı turist artışının ağustosta daha belirgin hale geldiği görüldü. Geçen yıl ağustosta 1151 olan Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçilerin sayısı, bu yılın aynı ayında 1788'e çıktı.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55'lik artış gerçekleşti.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Trabzon'da Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.

Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör