Muhammed Salah 34 yaşında Avrupa’nın zirvesine çıktı! Mısırlılar Trabzon’a akın etti...

MISIRLILAR AKIN ETTİ

Salah'ın gelişi Trabzon'daki turizmi de coşturdu. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçen Mısırlı konaklayan ziyaretçi sayısı bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.