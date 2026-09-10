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Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları belli oldu. Muhammed Salah, Edin Dzeko ve Didier Drogba gibi dünya futboluna damga vuran isimlerin yer aldığı listede zirvedeki isim ve gol sayıları dikkat çekiyor. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 15:34