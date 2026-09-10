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Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları belli oldu. Muhammed Salah, Edin Dzeko ve Didier Drogba gibi dünya futboluna damga vuran isimlerin yer aldığı listede zirvedeki isim ve gol sayıları dikkat çekiyor. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 15:34
Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye pek çok n büyük yıldızlar sahne alırken, atılan goller de tarihe damgasını vurdu.

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

Avrupa'nın zirvesinde yıllarca fileleri havalandıran yıldızlardan bazılarının yolu da bir zamanlar Süper Lig'den geçti.

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

Devler Ligi'nde en çok gol atan Süper Lig yıldızlarını sizler için derledik. Listede birbirinden değerli yıldızlar yer aldı.

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

DEVLER LİGİ'NDE EN ÇOK GOL ATAN SÜPER LİG OYUNCULARI…

10 - Sergiy Rebrov — 21

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

9 - Leroy Sane — 23

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

8 - Mario Jardel — 25

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

7 - Robin van Persie — 25

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

6 - Mario Gomez — 26

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

5 - Alvaro Morata — 29

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

4 - Edin Dzeko — 29

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

3 - Samuel Eto'o — 30

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

2 - Didier Drogba — 44

Muhammed Salah listeyi altüst etti! Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Süper Lig yıldızları...

1 - Muhammed Salah — 50

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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