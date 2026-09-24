Trend
Galeri
Trend Spor
Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı...
Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı...
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavililerin Mısırlı golcüsü Salah'ın milli takımdan arkadaşını, Karadeniz devine önerdiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:13