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Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı...

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Trabzonspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavililerin Mısırlı golcüsü Salah'ın milli takımdan arkadaşını, Karadeniz devine önerdiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:13
Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...
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Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan, A Spor'a katıldığı yayında kadrolarına 2-3 takviye daha yapacaklarını ifade etmişti.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri renklerine bağlayan Karadeniz devine sürpriz bir öneri geldi.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

SALAH DEVREYE GİRDİ

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili ekibe milli takımından arkadaşını önerdiği iddia edildi.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

MOHAMED HANY İDDİASI

Mısırlı gazeteci muhammed Shabana, CBC kanalına yaptığı açıklamalarda, Fırtına'nın Muhammed Hany'yi gündemine aldığını öne sürdü.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

İddialara göre, Al Ahly forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun transferinde Salah da devreye girdi.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

Fırtına'nın Wagner Pina'nın yanına Mohamed Hany'i de transfer ederek, sağ bek rotasyonunu güçlendirmek istediği gelen haberler arasında.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

KONTRATI SONA ERECEK

Al-Ahly altyapısından yetişen deneyimli sağ bekin sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

2014'ten bu yana A takımda görev yapan Hany, sağ bekin yanı sıra stoper ve sağ kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 maçta 360 dakika süre aldı.

Muhammed Salah önerdi, Fırtına devreye girdi! Trabzonspor’dan sürpriz transfer harekatı...

Mohamed Hany, Mısır Milli Takımı ile de 47 karşılaşmada forma giyme şansı buldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MUHAMMED SALAH #TRABZONSPOR #FIRTINA