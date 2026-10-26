Murat Özbostan, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı! ‘Uğurcan Çakır mı yoksa Ederson mu’

AZİZ YILDIRIM ÇOK SERT GİTTİ

Aziz Yıldırım, cumartesi günü çok sert ifadeler kullandı. Aslında bir derbi öncesinde Kante ve Guendouzi için "Kim alır ki?" anlamına gelen sözler söylemesi, İsmail Kartal konusunda ise "Siz istediniz, ben getirmedim" demesi oldukça şaşırtıcıydı. Dursun Özbek ise daha sakin ve sessiz bir süreç geçirdi. Özbek'in 1,5 milyon Euro'luk primi açıklayacağı biliniyor. Şimdilik kamuoyuna yansıyan en net bilgi bu.