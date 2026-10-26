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Murat Özbostan, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı! ‘Uğurcan Çakır mı yoksa Ederson mu’
Murat Özbostan, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin favorisini açıkladı! ‘Uğurcan Çakır mı yoksa Ederson mu’
Süper Lig'in 9. haftasında müthiş derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, favori takımı açıkladı. Öte yandan derbide kazanmanın formülünü yazdı.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:10