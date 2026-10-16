Murat Özbostan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı eleştiri! "Mesele basit: Futbol aklı yok"

"BAŞARISIZLIĞI FUTBOL AKLINA BAĞLAMAK..."

Peki, sorun ne? Elbette ekonomik güç farkı var. Avrupa'nın büyük ligleri daha fazla gelir elde ediyor, daha yüksek tempoda oynuyor ve daha güçlü futbol altyapılarına sahip. Fakat her başarısızlığı bütçe farkına bağlamak, asıl sorunu görmezden gelmektir. Çünkü futbol yalnızca parayla kazanılsaydı, sahaya çıkan en pahalı kadronun her zaman kazanması gerekirdi.