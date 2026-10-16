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Murat Özbostan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı eleştiri! 'Mesele basit: Futbol aklı yok'
Murat Özbostan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı eleştiri! "Mesele basit: Futbol aklı yok"
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında, Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, her iki Süper Lig devinin aldığı skorların ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 06:50