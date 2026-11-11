Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! “Galatasaray Osimhen’i beklememeli”

Burada asıl mesele, Osimhen'in hangi maçta oynayacağı değil, Galatasaray'ın onun yokluğunda ne yapacağıdır. Çünkü Galatasaray büyük hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmak için de yalnızca Osimhen'e bağımlı bir oyun anlayışından uzaklaşmak zorunda. Elbette Osimhen çok önemli bir oyuncu.