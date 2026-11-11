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Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! “Galatasaray Osimhen’i beklememeli”

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

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MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:56
Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

MURAT ÖZBOSTAN: "OSİMHEN BEKLENİRKEN G.SARAY BEKLEMEMELİ!"

"Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konusu Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği... Neredeyse her gün yeni bir tarih ortaya atılıyor. Aston Villa maçında oynar mı, yetişir mi, Beşiktaş derbisine çıkar mı? Biraz gerçekçi olmakta fayda var.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Nijeryalı dizinden operasyon geçirdi. Böyle bir operasyonun ardından kısa sürede sahalara dönmesini beklemek kolay değil. Hele ki Aston Villa gibi fiziksel mücadelenin ön planda olacağı bir karşılaşmada forma giymesini beklemek, tıbbi açıdan zor bir ihtimal.

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Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Osimhen oynasa oynasa belki Beşiktaş derbisinde sahada olabilir. Fakat bu ihtimalin bile zor olduğu söyleniyor.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Burada asıl mesele, Osimhen'in hangi maçta oynayacağı değil, Galatasaray'ın onun yokluğunda ne yapacağıdır. Çünkü Galatasaray büyük hedefleri olan bir takım. Bu hedeflere ulaşmak için de yalnızca Osimhen'e bağımlı bir oyun anlayışından uzaklaşmak zorunda. Elbette Osimhen çok önemli bir oyuncu.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Mücadelesi, golcülüğü, rakip savunmaya yaptığı baskı ve takım arkadaşlarına açtığı alanlarla Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor. Ancak bir takımın bütün oyun planının tek bir futbolcunun varlığına göre şekillenmesi de doğru değil.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Üstelik son karşılaşmalarda Galatasaray bunun mümkün olduğunu gösterdi. Osimhen olmadan da kazanabildiğini, farklı hücum alternatifleri üretebildiğini gördük. İşte Galatasaray'ın üzerinde durması gereken nokta tam da burası.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Okan Buruk'un önceliği Osimhen'i bir an önce sahaya döndürmek değil, Osimhen'siz de işleyen bir takım düzenini kalıcı hâle getirmek olmalı. Çünkü sakatlık futbolun doğasında var. Bugün Osimhen yoktur, yarın başka bir yıldız olmayabilir.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Önemli olan, eksiklere rağmen takımın, hedeflerinden uzaklaşmamasıdır. Osimhen'in sağlığı riske atılmamalı. Erken dönüş beklentisiyle oyuncunun geleceği tehlikeye sokulmamalı. Tam anlamıyla hazır olduğunda formasına kavuşmalı. Galatasaray'ın ise o güne kadar bekleyecek zamanı yok.

Murat Özbostan’dan dikkat çeken sözler! Galatasaray Osimhen’i beklememeli

Osimhen elbette dönecek. Ancak Galatasaray'ın Osimhen'i beklerken puan kaybetmeye, oyun aramaya ve çözüm üretmekte zorlanmaya hakkı yok.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör