Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

"ULUSLARARASI BİR MARKA"

Öncelikle Arda, Hakan, Orkun, Can ve Ferdi gibi isimlerin bulunduğu bir kadroda önemli bir futbol kalitesi var. İsmi çok gündem de olsa Hakan'ı çok fazla eleştirmek de tuhaf olur. Adam uluslararası bir marka!