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Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Sergen Yalçın'ın 26 oyuncu dahil ettiği kadroyu SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan mercek altına aldı.

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Giriş Tarihi: 07.11.2026 07:10
Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Sergen Yalçın'ın 26 kişilik tercihini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi. Murat Özbostan yapılan tercihlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

İşte Murat Özbostan'ın, "Daha adil ve performansa dayalı bir kadro" başlıklı köşe yazısı…

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor. Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için 26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

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Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

Kadroda sürpriz tercihler ve tartışılacak eksikler var. Görünen o ki Yalçın, sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek bir takım oluşturmak istiyor. Ama asıl değişimin, Belçika ve Fransa maçlarından sonra olacağını düşünüyorum.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

"ULUSLARARASI BİR MARKA"

Öncelikle Arda, Hakan, Orkun, Can ve Ferdi gibi isimlerin bulunduğu bir kadroda önemli bir futbol kalitesi var. İsmi çok gündem de olsa Hakan'ı çok fazla eleştirmek de tuhaf olur. Adam uluslararası bir marka!

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

Bu oyuncuların aynı takımda nasıl bir uyum yakalayacağı ise teknik heyetin en önemli sınavlarından biri olacak. Kadroda en çok konuşulacak tercihlerden biri Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci ve Altay Bayındır'ın dışarıda kalması.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

Özellikle Kerem'in yokluğu, hücum alternatifleri açısından tartışılabilir. Ama Kerem çok formsuz! Berke Özer'in yeniden kadroya çağrılması, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir gibi isimlere şans verilmesi de dikkat çekici.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

"İSTİKRAR VE PERFORMANSLA KAZANILMALI"

Genç oyunculara kapının açık olması güzel. Ancak Milli Takım forması sadece yetenekle değil, istikrar ve performansla kazanılmalı.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

Sergen Yalçın'ın yapay zekâ destekli oyuncu takip sistemi ve gözlemci ağıyla ilgili açıklamaları da önemli.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

Artık futbol sadece isimlere ve geçmiş başarılarına bakılarak yönetilmiyor. Performans, form durumu ve taktik uyum da belirleyici olmalı.

Murat Özbostan’dan Milli Takım sözleri! ‘Montella gibi ezber kadro değil’

"MONTELLA GİBİ EZBER KADRO DEĞİL"

Özetle, daha adil ve performansa dayalı bir kadro.. Montella gibi ezber kadro değil! Artık sahaya insin bu kadro, bir görelim.. O zaman herkes diyeceğini der!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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