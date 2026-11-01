Murat Özbostan’dan Okan Buruk sözleri! ‘Linç ederken 10 kere düşünün’

Galatasaray kazandığında futbolcular alkışlanıyor, yönetim övülüyor, taraftarın gücü konuşuluyor. Ancak işler kötü gittiğinde faturanın önemli bir bölümü doğrudan teknik direktöre kesiliyor. Oysa başarı da başarısızlık da ortak sorumluluktur. Futbol biraz da adalet ve hafıza işidir. Ve bazen insanları yerden yere vurmadan önce üç değil, on defa düşünmek gerekir!