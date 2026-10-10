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Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan yaşanan ayrılığı mercek altına aldı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:11
Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Vincenzo Montella'nın ayrılığını SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

İşte Murat Özbostan'ın yaşanan ayrılığa dair değerlendirmesi…

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

20 Eylül 2023 tarihinde bu sayfalarda Montella'nın A Milli Takım'ın başına geçeceği haberini ilk yazan isimdim. O günlerde bu haber oldukça ses getirmiş, çoğu kişi şaşırmıştı! Bugün ise İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

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Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

"BEKLENEN KARAR GELDİ"

Hem geçen hafta hem de önceki gün Montella döneminin sona ereceğini ifade etmiştim. Nitekim beklenen karar geldi.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Öncelikle şunu açıkça yazalım: Montella başarılı olmuştur. Çok ağır hakaretlere ve eleştirilere maruz kalsa da önemli işlere imza atmıştır. Geçen hafta Montella'nın da ayrılığa sıcak baktığını yazarken TFF yönetiminin dünkü toplantısından böyle bir karar çıkacağını öngörmüştüm.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Yani bu ayrılık sürpriz olmadı. Hayırlı olsun!. Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar hepimizi üzdü. Bu şartlarda Montella'nın görevine devam etmesi ne TFF yönetimi ne de futbolseverler açısından doğru olurdu. Çünkü artık herkes yorulmuştu! Takım da TFF yönetimi de.. Bazen kan değişimi şarttır. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da tam olarak bunu yaptı.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Açıkçası bu kararı alırken kendisinin de oldukça üzgün olduğunu biliyorum. Ancak futbolun doğasında bu tür kararlar var.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU İSMİ BULMAK"

Şimdi önemli olan, acele etmeden doğru ismi bulmak ve yeni bir dönemin kapısını açmak.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Bana göre Milli Takım'ın yoluna yine yabancı, kariyerli ve uluslararası tecrübeye sahip bir teknik adamla devam etmesi gerekiyor. Fakat TFF yerli bir isme sıcak bakıyor! Türk bir teknik adamın bu kadar yoğun baskıyı kaldırması artık çok zor.

Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Avrupa Şampiyonası çok önemli! Mutlaka katılmalıyız! Önemli olan, geçmişte yapılanları doğru değerlendirmek ve geleceğe sağlam adımlarla yürümek. Milli Takım için şimdi yeni bir başlangıç zamanı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MURAT ÖZBOSTAN #VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #TFF