Murat Özbostan’dan Vincenzo Montella sözleri! ‘TFF yerli bir isme sıcak bakıyor’

Yani bu ayrılık sürpriz olmadı. Hayırlı olsun!. Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar hepimizi üzdü. Bu şartlarda Montella'nın görevine devam etmesi ne TFF yönetimi ne de futbolseverler açısından doğru olurdu. Çünkü artık herkes yorulmuştu! Takım da TFF yönetimi de.. Bazen kan değişimi şarttır. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da tam olarak bunu yaptı.