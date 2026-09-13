Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"DİRENÇLİ ORTA SAHA YOK"

Pina'nın mükemmel getirdiği pozisyonda Salah'ın değerlendiremediği ataktan başka bir şey yoktu. Fabinho ve Ozan ikilisi, Konyaspor'un karşı ataklarında rakibe basmakta ve alanı kapatmakta çok ağır kaldı. Geçen sezonki basan, ikili mücadele kazanan, takımı öne iten, o dirençli orta saha şu an ne yazık ki yok!