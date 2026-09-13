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Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....
Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....
Trabzonspor, Süper Lig'in 5.haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi ve 7 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, verilmeyen kırmızı kartı açıkladı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 00:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:14