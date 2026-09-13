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Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

Trabzonspor, Süper Lig'in 5.haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi ve 7 puanda kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, verilmeyen kırmızı kartı açıkladı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 13.09.2026 00:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:14
Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a Toth'un attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Trabzonspor ise ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

SABAH Spor'un usta kalemleri, TÜMOSAN Konyaspor – Trabzonspor mücadelesini ele aldı. İşte o ifadeler…

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Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

İSKENDER GÜNEN: Fabinho ve Ozan ikilisi çok ağır kaldı

Trabzonspor, Amedspor deplasmanından sonra ligde puanı olmayan Konya'da da 3 puanı bıraktı. Nedensiz, başarısızlık olmaz. Sorun, takım olamamakta. Trabzonspor maça adeta 1-0 geride başladı. Savunmanın merkezinde Savic'in yaptığı hata, Konya'nın golünü getirdi. Geriye düştükten sonra ise topa daha fazla sahip olan Trabzonspor, rakip sahada gol pozisyonu üretmekte yetersiz kaldı.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"ONANA FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ"

İlk yarıda sadece Aral'ın sol kanattan kişisel gayretiyle getirdiği toplardan başka organize atak girişimleri yoktu. Konyaspor'un ani çıkışlarında ise önde oynayan 4 oyuncunun top rakipteyken savunmaya yardım etmemesi orta sahayı sürekli eksik bıraktı. Bu devrede farkın açılmasını önleyen isim 2 net pozisyondaki kurtarışlarıyla Onana oldu.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"DİRENÇLİ ORTA SAHA YOK"

Pina'nın mükemmel getirdiği pozisyonda Salah'ın değerlendiremediği ataktan başka bir şey yoktu. Fabinho ve Ozan ikilisi, Konyaspor'un karşı ataklarında rakibe basmakta ve alanı kapatmakta çok ağır kaldı. Geçen sezonki basan, ikili mücadele kazanan, takımı öne iten, o dirençli orta saha şu an ne yazık ki yok!

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"BASKI KURMALARINA RAĞMEN..."

İkinci yarı da skoru değiştirmek adına yoğun bir baskı kurmalarına rağmen Konyaspor kalecisini geçmeyi başaramadılar. Fabinho'nun direkten dönen topu, Bahadır'ın mükemmel kurtarışları, Konya'yı ayakta tuttu.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

Sonuç, topa sahip olmasına rağmen orta alandaki yumuşaklığın ve üretkenlik sorununun ortadan kaldırılması, bir takım kimliğiyle sahada yer alınması gerekiyor.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

MUSTAFA ÇULCU: Deniz'e kırmızı kart verirdim...

Trabzonspor geçtiğimiz hafta farklı galip gelen kadro ile Konyaspor karşısında önde baskı yaptığı ilk dakikalarda savunmada az adamla yakalanınca yediği şok golle karşılaşmaya 1-0 mağlup başladı. Ev sahibi Konyaspor, savunmada ve orta alanda organize oyunla kaymaları çok iyi yaparak Trabzonspor'un pas trafiğinin işlemesine ve Salah'ın topla buluşmasına engel oldu.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"ONANA ÇOK BAŞARILIYDI"

Kazandıkları toplarla hızlı çıkarak direkt gittikleri Trabzonspor kalesinde tehlike yarattılar. Ancak Onana çok başarılıydı. Şoku atlatan ve doğaçlama oynayan Trabzonspor, 15. dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koymaya başladı.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"ÇİFT FORVETE DÖNMESİ DOĞRUYDU"

Etkisiz kalan Ozan'ın yerine Cabral'ın savunmaya, Mustafa'nın öne çıkması ve sonrasında Aral ile Muçi'nin çıkarılıp Saviolo ve Dju'nun oyuna girmesiyle Hüseyin hocanın çift forvete dönmesi doğru hamlelerdi. Oyun bundan sonraki bölümde Trabzonspor ile kaleci Bahadır arasında geçti.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"BEN OLSAM KIRMIZI VERİRDİM"

Hakem Reşat Onur Coşkunses'in 18'de Gonçalves'in yüzüne elini illegal kullanan Pina'ya ve 28'de yaşanan krizde Fabinho'ya yaptığı davranıştan Adil'e sarı göstermeliydi. 45+1'de Muçi'ye kontrolsüz hareketinden dolayı Deniz'e çıkan sarı sınırda bir sarı. Sahada ben olsam kırmızı kart verirdim.

Mustafa Çulcu açıkladı! Konyaspor - Trabzonspor maçında verilmeyen kırmızı kart....

"TECRÜBEYE İHTİYACI VAR"

58'de Mustafa Eskihellaç'a çıkan sarıya katılmıyorum. Onana hırsına yenik düşünce gereksiz sarı gördü. 30 yaşındaki genç hakemin fauller konusunda tecrübeye ve zamana ihtiyacı var.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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