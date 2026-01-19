Trend
Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "Hakem çözemedi"
Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında puan farkını 1'e indirdi. SABAH Spor'un usta yazarları; Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, hakem Türkmen'in vermediği penaltıyı açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:06