Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "Hakem çözemedi"

"KALİTE ORTAYA ÇIKTI"

İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Önce Musaba kaleciden dönen topu tamamlayıp beraberliği getirdi ardından da belki de ligin kaderini değiştirecek gol geldi. O ana kadar Asensio denen oyuncu etkili değil ama Talisca'nın önüne öyle bir top attı ki ve Talisca da kendine yakışır şekilde vurdu Fenerbahçe üç puanı kurtarıverdi.