Trend Galeri Trend Spor Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında verilmeyen penaltıyı açıkladı! "Hakem çözemedi"

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında puan farkını 1'e indirdi. SABAH Spor'un usta yazarları; Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. Yazarlardan Çulcu, hakem Türkmen'in vermediği penaltıyı açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2026 07:06
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Kanarya, Akdeniz ekibini Talisca (2) ve Musaba'nın attığı gollerle 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından puanını 42 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi başardı.

SABAH Spor'un usta kalemleri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor sınavını ve hakem Türkmen'i değerlendirdi. İşte o yorumlar…

GÜRCAN BİLGİÇ: Talisca krallığı

Yelkenlerin rüzgârla dolduğu periyodu yakalamışken, kazanmak dışında formül yoktu Fenerbahçe'de… Ama oyun bunu söyletmedi. İlk 45'te Alanyaspor'un boğucu baskısı altında, bırakın kazanan oyunu, maçın berabere bitmesi "mucize" gibiydi. Maç Fenerbahçe'nin solu ile (Kerem-Mert) ile Alanya'nın sağı (Hadergjonaj-Efecan) arasında geçiyordu.

"ORTA SAHA EKSİLDİ"

Yönlendirmeler Semedo ile Musaba'yı "yok" haline geçirip, Osterwolde ile ön tarafın top kullanmadaki eksikliklerini plan haline geçirdi. Alanya için her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki ikinci yarıdaki Tedesco hamlelerine kadar. Yiğit Efe-Semedo değişikliği ile üçlüye döndüler. Alanya üç adama baskı yapmaya kalkınca orta sahada eksildi.

"BÜYÜCÜ GİBİYDİ BREZİLYALI"

Guendouzi merkezden sağa geçince, Asensio ile İsmail oyunu yönlendirmeye başladı. Alanya sahasında kalmak zorunda kaldı. Bu andan itibaren "sabır" devreye girdi Fenerbahçe adına. Ayağa paslar ve temaslı baskıyı kullanmaya başladılar. Talisca "krallığında" affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları "tehlikeye" ve "gole" çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı.

"ASENSIO VE TALISCA'LARI YOKTU"

Ligin yeniden başlaması için "büyük takım-büyük futbolcu" karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer.

MUSTAFA ÇULCU: Türkmen hatalardan iyi çıktı

Alanyaspor maça adeta golle başladı. Takımın oyun aklı Hadergjonaj müthiş vurdu bir topun geçeceği kadar olan o boşluktan topu geçirdi. F.Bahçe çabuk toparlandı beraberliği buldu. Fenerbahçe ilk yarı etkisizdi, tel tel döküldü. Korneri yok rakibine faulü bile yok. F.Bahçe ikinci yarıya etkili ve istekli başladı. Oosterwolde topa agresif olacağına rakibe olunca sıkıntılar yaşıyor.

"F.BAHÇE'Yİ İPTEN ALDILAR"

Maestro-Talisca pozisyonunda Tedesco'nun tepkisi yersizdi, itiraz etti, sarı gördü, ceketini çıkarıp fırlattı. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı ama hakemler cesaret edip ihraç edemediler! Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı. Kötü oyuna rağmen zor deplasmanda Fenerbahçe'yi ipten aldılar.

"DUARTE'NİN EYLEMİ PENALTIYDI"

Mehmet Türkmen'in 12. kural faul ve fena hareketlerdeki yorum ve karar kalite sorunu devam ediyor. 8'de rakip ceza alanı içinde ilerleyen Semedo'ya yandan gelip kalça ile giren ve oyuncuyu dağıtan Duarte'nin bu eylemi sahada penaltıydı ama hakem çözemedi.

"HATALARINA RAĞMEN MAÇTAN İYİ ÇIKMAYI BİLDİ"

20'de Asensio'nun kapalı koluna gelen topta ve 38 de Ogundu-Skriniar pozisyonunda Alanyaspor penaltı bekledi devam kararları doğru penaltı yok. 11'de top Aliti'den çok net kornere gitti hakemler aut verdiler. Mehmet Türkmen bazı hatalarına rağmen maçtan ülke futbol ikliminde iyi çıkmayı bildi.

AHMET ÇAKAR: Ligin kaderini değiştirecek gol!

Ölüp ölüp dirilmek herhalde dün geceki maç için en iyi tarif olur. Fenerbahçe, kazanmayı asla hak edecek bir oyun ortaya koymadı. Hatta ilk yarıya baktığımızda süper bir Alanya, skandal bir Fenerbahçe vardı. Üstelik ilk yarının son saniyesinde direkten dönen top gol olsa Alanya 3-1 içeri girecekti.

"F.BAHÇE TOPARLANIR DİYORDUK AMA..."

Belki de maçın kırılma anı bu toptu. Aslında Alanyaspor maça Hadergjonaj'ın attığı mükemmel golle adeta galip başladı. Fenerbahçe tel tel dökülüyordu ki Talisca ile beraberliği buldu. Aslında Musaba kötü orta yaptı, top Alanyalı oyuncunun sırtından yön değiştirdi. Talisca kaleciden önce dokunup beraberliği sağladı. Fenerbahçe toparlanır diyorduk ama toparlanamadı. Duran bir toptan amatör takımların yapmayacağı bir markaj hatasıyla kafa golünü yiyip mağlup duruma düştüler.

"KALİTE ORTAYA ÇIKTI"

İkinci yarı Alanya korktu. Hücum etmeyi hiç düşünmedi ve işte o dakikalarda iyi de oynasa kötü de oynasa kalite ortaya çıktı. Bakın kalite diyorum, oyun organizasyonu demiyorum. Önce Musaba kaleciden dönen topu tamamlayıp beraberliği getirdi ardından da belki de ligin kaderini değiştirecek gol geldi. O ana kadar Asensio denen oyuncu etkili değil ama Talisca'nın önüne öyle bir top attı ki ve Talisca da kendine yakışır şekilde vurdu Fenerbahçe üç puanı kurtarıverdi.

"BİR İKİ FAUL HATASI DIŞINDA İYİ YÖNETTİ"

Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Tıpkı dün gece Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Hakem Türkmen'i beğendim. Bir 2 faul hatası dışında iyi maç yönetti. Oosterwolde'ye kırmızı kart tartışmaları oldu. Her ne kadar bir darbe varsa bile Alanyasporlu oyuncu darbeyi alınca düşmüyor, bir iki adım atınca kendini yere bırakıyor ve bariz gol şansından Oosterwolde'yi attırmaya çalışıyor. Hakemin devam kararı doğru.