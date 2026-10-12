Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Gelelim genel gözlemlerime; Salih; milli maçlar yorgunuydu… Kaptan Orkun; sakatlığı nedeniyle alışılmış dinamizminden uzaktı. Miretti; kaliteli bir oyuncu ama defansif yönü zayıf. Trossard da formsuz. Bana göre İlhan'ın asıl faydalı olduğu yer sol taraf. Tablo böyle olunca geri dörtlüde çok zorlandı ve zaman zaman ciddi yerleşim hataları yaptılar. Aslında bu maç Italiano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma. Çünkü önünde Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var. Bilhassa defans bloğunda her zaman iyi oynayan iki bek de stoperler de iyi değildi. Bu yüzden Avrupa Ligi mücadelesine çok dikkat edilmesi gerekir.