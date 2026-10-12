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Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Siyah-beyazlıların galibiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 23:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 07:14
Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlı takımın kazandığı maçtaki bazı hakem kararları çok tartışıldı. Mustafa Çulcu bu pozisyonlarla ilgili son noktayı koydu. İşte SABAH Spor yazarlarının Beşiktaş – Kocaelispor maçıyla ilgili değerlendirmeleri…

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

MURAT ÖZBOSTAN: YALNIZCA BİR GALİBİYET DEĞİL!

Keyifli, tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç izledik. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kazandığı bir haftada Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yoktu. Siyah-beyazlılar bu bilinçle sahaya çıktı, topa sahip oldu, rakip yarı alana yerleşti ve oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Beklenen gol de Orkun'dan geldi. Ancak karşılarında kolay teslim olacak bir Kocaelispor yoktu.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Selçuk İnan'ın takımı, Beşiktaş'ın hücumdaki gücüne rağmen oyunun içinde kalmayı başardı. Nitekim beraberlik golünü de Nübel'in hatasını değerlendirerek buldu. Beşiktaş'ın hücum hattındaki kalitesi tartışılmaz ama savunmadaki kırılganlığı da artık görmezden gelinemez. Siyah-beyazlılar rakip kalede etkili olurken kendi kalesinde de zaman zaman ciddi boşluklar veriyor. Özellikle rakibin yerleşik hücumlarında yapılan hatalar, Beşiktaş'ın oyununu sıkıntıya sokuyor. Kocaeli deplasmanda 2-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı, mücadeleyi bırakmadı. İkinci yarıda da beraberlik golü için baskı kurdular. Kontrataklarda ve duran toplarda tehlike yarattılar. Beşiktaş ise farkı açıp rahatlamak istedi ancak son vuruşlarda zaman zaman aceleci davrandı. Rakibin direnci arttıkça daha kontrollü oynamayı tercih etti.

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Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Aslında maçın özeti de burada yatıyor: Beşiktaş kalite üstünlüğüyle, Kocaelispor ise mücadele gücüyle ayakta kaldı. Siyah-beyazlılar oyunun genelinde daha ağır basan taraftı ancak savunmadaki sorunları nedeniyle maçı erkenden koparamadı. Kocaelispor'un ortaya koyduğu direnç de karşılaşmayı son ana kadar canlı tuttu. Beşiktaş için bu üç puan, zirve yarışında yalnızca bir galibiyetten ibaret değil. Böyle haftalarda kazanmak kadar, kazanırken oyunun kontrolünü kaybetmemek de önemli.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

FATİH DOĞAN: SORUNLAR VAR

Beşiktaş'ın milli aradan sonra Süper Lig'e Kocaelispor karşısında galibiyetle başlaması tabelada çok kıymetli. Ancak sahadaki hikâyede Italiano'nun masada ise yönetimin çözmesi gereken başlıklar var. Maçın sonlarında Vlahovic'in tokatla düşürülmesi ve verilmeyen penaltı, bu sezon Beşiktaş aleyhine alınan kararlara bir yenisini ekledi. Yönetimin kısa veya uzun vadede çözmesi gereken bir mesele olarak karşısına çıktı ki tribünlerin öfkesi bunun yansımasıydı.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Sahada ise sert savunma yapan Kocaeli'ye karşı skor üretmekte zorlanan bir takım izledik. Siyah-beyazlılar maça Orkun'nun golüyle hızlı giriş yaptı. Orkun'un kalitesi, en önemli silahlarından biri. Ancak bu rahatlık, oyunun kontrolünü garanti etmiyor. Nitekim Kocaeli, Show'un golüyle skoru eşitledi. Savunmada yaşanan tereddütler, Beşiktaş'ın hâlâ mesafe alması gereken alanları gösterdi. Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi. Korner organizasyonunda Tayfur'un, Djalo'yu düşürmesiyle kazanılan penaltıda Vlahovic hata yapmadı.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Sırp forvet, yalnızca gol atmadı, takımının zorlandığı anda sorumluluk aldı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kadar, golcüsüne yapılan müdahalede neden düdük çalınmadığı da tartışılmalı. Hakemlikte ölçü formaya göre değil, pozisyonun kendisine göre belirlenir. VAR'ın bulunduğu bir oyunda bu tür kararlar dikkatli incelenmeli. Kocaelispor'un direnci, Beşiktaş'ın savunma ve oyun kontrolü sorunlarını görünür kıldı. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Fakat her galibiyet, her sorunun çözüldüğü anlamına gelmez. İtaliano için asıl mesele, tabelanın arkasındaki eksikleri görmek.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

ÖMER ÜRÜNDÜL: DERS ALINACAK MAÇ

Dün gece Tüpraş Stadı'nda futbol kalitesi düşük ama korakor fizik mücadeleye sahne olan bir maç izledik. Beşiktaş, 90 dakika boyunca oldukça zorlandı. Orkun'un güzel golünden sonra oyunun rahat gideceği görüşü belki hakimdi. Ancak hatalı bir duran top golüyle skora denge geldi. Çok kısa süre sonra da penaltıdan Beşiktaş yeniden öne geçti. İkinci yarı , Beşiktaş ilk devreye oranla zorlanmaya başladı. Bir pozisyon dışında üçüncü golü bulacak üretkenlik sağlanamadı. Çok ciddi bir-iki de tehlike atlatıldı ama sonuç olarak çok önemli 3 puan kazanıldı.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Gelelim genel gözlemlerime; Salih; milli maçlar yorgunuydu… Kaptan Orkun; sakatlığı nedeniyle alışılmış dinamizminden uzaktı. Miretti; kaliteli bir oyuncu ama defansif yönü zayıf. Trossard da formsuz. Bana göre İlhan'ın asıl faydalı olduğu yer sol taraf. Tablo böyle olunca geri dörtlüde çok zorlandı ve zaman zaman ciddi yerleşim hataları yaptılar. Aslında bu maç Italiano'nun ders çıkarması gereken bir karşılaşma. Çünkü önünde Hoffenheim ve Trabzonspor maçları var. Bilhassa defans bloğunda her zaman iyi oynayan iki bek de stoperler de iyi değildi. Bu yüzden Avrupa Ligi mücadelesine çok dikkat edilmesi gerekir.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Bana göre Olaitan'a Beşiktaş'ın şu anda çok ihtiyacı var. Dün sahanın iki takım açısından da en iyi oyuncusu Berkan Kutlu'ydu. Selçuk İnan'ı önemli bir noktada takımının genel görüntüsüyle kutlamak istiyorum. Elindeki kısıtlı malzemeyle günümüz futbolunun istediği atletik futbol oynatıyor.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

BÜLENT TİMURLENK: GEOMETRİ MÜHİM

Çeyrek asırdır çalıştığın işte bile üç hafta izne gidip döndüğünde o hafta zor geçer… Biraz tembelleşmişsindir ya da masanda bekleyen dosyalar dağ olmuştur. Milli takım arası 20 gün olunca her takım ritmini kaybetti. Bu arada sakat olan Orkun'un ve sakatlanan Vlahovic'in dün maça 11'de başlaması önemliydi…

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Galatasaray deplasmanında kaybederken de Kocaelispor şunu göstermişti; bu rakibi yiyebilirsiniz ama dişiniz kırılır. Tribünlerle beraber iyi de başladı Beşiktaş. Futbol çokça geometri oyunu. Pas trafiğini kurarken de cepheden çektiğin bir şutta köşeye vurup, açıyı genişletip, kaleciyi gafil avladığında da… Orkun böyle bir adam işte Nübel'in hatasında Selçuk İnan'ın takımı beraberliği buldu ama Tayfur'un amatörlüğe kaçan penaltıyı yaptırması, Kartal'a nefes verdi. Salih yüzde yüz isabetli oynuyor. Miretti çok koşuyor ama final toplarında isabetsizlikle boğuşuyor. Trossard de milli ara sonrası kendini bulmaya çalışıyor.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Cerny'nin sakatlığı Italiano'nun takımı için büyük handikap olur. İkinci yarıda Orkun başta olmak üzere milli mesaiden dönen oyuncuların yorgunluklarının ortaya çıkacağı kesindi. Ama bu beklenenden de erken oldu. İlk yarı 165 topa sahip olan Beşiktaş karşısında Kocaeli kendi yüzdesini 48'lere kadar taşırken puan alabilecek tehditkar bir oyun oynamaya çalıştı. İtaliano 70'ten sonraki değişikliklerle takımı şarj etmeye çalıştı. Kartal evinde firesiz gidiyor. Uzun aranın ardından sert bir rakip karşısında gelen 3 puan önemli. Ancak ekim ayındaki Avrupa mesaileriyle beraber İtaliano'nun elindeki kadro derinliğini çok efektif kullanması gerekiyor.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

MUSTAFA ÇULCU: PENALTI GÜME GİTTİ

Beşiktaş'ın en önemli özelliği sevinçte ve üzüntüde grup enerjisi çok yüksek. Hele ki iç sahada seyircisi ile bu özellik daha da güçleniyor. Yüksek tempo ile oynuyorlar ve şu an ligde fark yaratıyorlar. Hem savunma hem hücumda takımda duran seyreden aksayan oyuncu yok. Herkes pas açısı veriyor, hücuma destek olmaya çalışıyor top rakipteyken savunmaya yardımcı olmaya çalışıyor. İki kanat beki ön bölgeye çok kaliteli destek veriyor. Beşiktaş için önemli olan ise bu galibiyetle Amedspor mağlubiyetini unutturmak ve Hoffenheim maçına moralli çıkmaktı. Öyle de oldu.

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Hakem Buğra Taşkınsoy giden MHK Başkanı'nın baskısından sıkıntılıydı. Küllerinden yeniden doğmaya çalışırken ateşin içinde eridi gitti güven vermedi. 29'da Tayfur kornerden gelen topta Djalo'yu tutarak formasından çekerek yükselmesini engelliyor, Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı doğru. Ancak 48'de kaleci Nübel yerde top için mücadele ederken Metehan'ın ayağını iki eliyle tutarak bir sonraki hareketini zamanlamasını ve kaliteli vurmasını net engelliyor üstelik bariz gol şansı bu, net penaltı ve kırmızı kart ama veremedi!

Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’

Garip olan net kanıt olmasına rağmen kariyerli VAR da karışmadı! Kocaelispor'un penaltısı arada kaynadı gitti. Net kornerleri aut vermesi kabul edilemez. 78'de yaşanan oyuna başlama krizinde kalabalığın içinde kayboldu. Duruşu ve uygulamalarıyla fark yaratamadı. Vlahovic-Emir pozisyonu dışarıda başlıyor, içeride devam ediyor. Penaltı ve sarı olmalı. Lakin VAR neyi tespit etti ki devreye girmedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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