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Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’
Mustafa Çulcu, Beşiktaş maçındaki karara son noktayı koydu! ‘MHK Başkanı’nın baskısından sıkıntılıydı’
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Siyah-beyazlıların galibiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Doğan, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 11.10.2026 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 07:14