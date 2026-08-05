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Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasını değerlendirdi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.08.2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 07:13
Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi dikkat çeken bir karara imza attı. Dünya Kupası sonrası hakemliği bırakan Anthony Taylor, önümüzdeki sezon Türkiye'de görev yapacak.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasını SABAH Spor'un usta kalemlerinden Mustafa Çulcu mercek altına aldı.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

"ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

TFF'nin Anthony Taylor ile anlaşmasına şapka çıkarıyorum.

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Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

Anthony Taylor bilgi, birikim ve deneyimlerini hakemlerimize yansıtacak, ülke hakemliğini UEFA çizgisine taşıyacaktır.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

2026 Dünya Kupası'nda gruplarda 2 maç ve son 16'da 1 maç yönetip sonrasında hakemliği bırakan Taylor, İngilizlerin son yıllarda Michael Oliver ile birlikte dünya futbol hakemliğine sunduğu, kariyerleri başarılarla dolu, rol model hakemlerden biridir.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

"TÜRK HAKEMLERİ İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Deneyim, güncel bilgiler ve uygulamadan gelmesi, hakemliği yeni bırakmış olması, Türk hakemleri için büyük şans. Umarım bu şansı iyi kullanırlar.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

Premier Lig kültüründen geliyor olması, oradaki tempolu oyuna destek veren hakem kültürünü buraya yansıtacağını düşünürsek, ülke futbolumuz adına müthiş olacaktır.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

20 yıl önce 2006'da UEFA Hakem Konvansiyonu'na katıldık. Bu ciddi süreçte bir türlü arzu edilen sistem sürdürebilirliği sağlayamadık.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

"UMARIM BU KEZ…"

UEFA'dan pek çok eğitimci geldi ama ilk başarısızlıkta gönderdik. Umarım bu kez Anthony Taylor ile ciddi, kurumsal ve saha içi performans kazanırız.

Mustafa Çulcu’dan Anthony Taylor sözleri! ‘Türk hakemleri için büyük şans’

Yeter ki önünü açalım, diğerlerine yaptığımız gibi onu da bizden daha fazla biz yapmayalım.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANTHONY TAYLOR #MUSTAFA ÇULCU #MHK #SÜPER LİG