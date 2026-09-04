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Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'deki Fenerbahçe – Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler'i atadı. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Mustafa Çulcu, Halil Umut Meler atamasını değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2026 23:24 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 07:13
Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

Süper Lig'deki FenerbahçeBeşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Dev maç öncesi yapılan atamayı SABAH Spor yazarlarından Mustafa Çulcu mercek altına aldı. İşte Mustafa Çulcu'nun bu karara dair köşe yazısı…

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

Halil Umut Meler ataması beni şaşırtmadı. Beklenen bir durumdu.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

MHK maceraya gitmedi, doğruyu buldu. Lig başladığından bu yana son 3 haftalık süreçte hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hakem hatalarından çok çekti.

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Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

"HAKEMLER KARŞILIK VEREMİYOR"

Yüksek hedefler var, kaliteli transferler yapılıyor, futbol ekonomisi yükseliyor ancak hakemler bu kalite ve yükselişe karşılık veremiyor. Oynanan futbola ayak uyduramıyorlar.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

İdari olarak düşük seviyede VAR'ların gelmesiyle de daha büyük hatalar zirve yaptı. Bu maç risk alınıp, genç bir hakem atayalım maçı değil.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

Bu derbi, UEFA seviyesinde bir hakemin yönetmesi gereken bir karşılaşmaydı.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

"MELER İSMİ SON DERECE DOĞRU"

Halil Umut Meler ismi son derece doğru. Meler, bu sezon UEFA'da Thun-Lech Poznan maçı yönetti ardından ligde son Başakşehir-Kasımpaşa sınavında çok formdaydı.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

61 dakika topu oyunda tuttu ve bu yüksek bir rakam olarak kayıtlara geçti.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Sezona formda başladı. Kendisi için de köprüden önceki son çıkış bu. Bir kaliteli hakem, Elit Kategoride ama bir düşüş yaşadı.

Mustafa Çulcu’dan Halil Umut Meler sözleri! ‘Köprüden önceki son çıkış’

Dipten yeniden zirveye çıkması için bu derbi önemli. UEFA da bu maçı izleyecek. Göstereceği performans yeniden onu Avrupa Şampiyonası'na taşımalı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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