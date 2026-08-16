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Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’
Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un beraberliğini SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:01