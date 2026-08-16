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Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un beraberliğini SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2026 00:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 07:01
Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Kasımpaşa lehine verilen penaltı kararı dikkat çekti. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Mustafa Çulcu ve İskender Günen karşılaşmayı ve hakem kararlarını mercek altına aldı.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

İSKENDER GÜNEN: HÜCUMDA UMUT, SAVUNMADA ALARM

Ligin ilk maçı… Trabzonspor bu maçta 1 puan mı aldı yoksa 2 puan mı kaybetti? Görünen o ki anlamsız bir kayıp oldu… Çünkü maça yüksek tempoyla başlayan bir Trabzonspor vardı. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde topa sahip olan, oyunun kontrolünü eline alan ve ilk 5 dakikada 2 net gol pozisyonu yakalayan taraf Trabzon'du.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Orta sahada Bouchouari ile Malinovskyi'nin oyun aklı bu bölümde öne çıktı. Fakat 20 dakikadan sonra Aral'ın orta alanda bulunması gerekirken sürekli sol tarafa yakın kalması merkezde hareket alanını daraltırken kanatlarda beklenen ikili oyunlar yeterince kurulamadı.

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Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Onuachu'nun istediği toplar bir türlü gelmedi ve etkisiz kalmasına neden oldu. Beklenilen gol sol kenardan yapılan ortada Saviolo'nun bitiriciliği ile geldi. İkinci yarı Kasımpaşa baskıyla başladı. Savic'in hatası, Pina'nın gereksiz müdahalesiyle devam etti ve Paşa penaltı kazanarak beraberliği sağladı. Görünen o ki savunmada bireysel hatalar hâlâ ciddi bir sorun.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Salah'ın oyuna girmesiyle birlikte ise Trabzon'un hücumdaki kalitesi yükseldi. Peş peşe girilen pozisyonlar var. Trabzon, geçen sezona göre hücumda çok daha fazla teknik kaliteye ve bireysel yeteneğe sahip. İlk maçın genel fotoğrafı Trabzon hücumda umut veriyor, savunmada ise alarm var. Eğer savunmadaki hatalar azaltılırsa bordo-mavililer, bu sezon çok daha güçlü bir silaha dönüşebilir.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

BÜLENT TİMURLENK: SALAH, ONUACHU'NUN ARKASINDA OYNAMALI

Sadece Salah kulübede olduğu için demiyorum ama Fatih Tekke'nin yeni transferleriyle fazlasıyla yap-boz oynamaya ve ideali bulmaya ihtiyacının olduğu bir sezon açılışı izledik. Geçen sezon bu sahada 1-0 kazanırken de topa sahip olan taraftı Trabzonspor.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Tekke'nin önemli artısı, ligi doğru süzgeçten geçirip Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal gibi değerli oyuncuları kadrosuna katmış olması. Bir de üzerine gurbetçi Aral'ı ekleyin. Defans göbeğinde Batagov, orta sahada Folcarelli, forvet hattında Muçi bu takım için geçen sezon önemli parçalardı. Oyun hakimiyetini elinde tutup Onuachu'ya temiz pozisyon hazırlayamamak bir eksiyken genç bir kadroya sahip ev sahibinden kayda değer geçiş hücumu yememek de bir o kadar artıydı.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Devreyi güzel bir golle önde kapattıktan sonra 45-60 arası, Tekke'nin takımının düşük temposu gereksiz bir penaltıyla da olsa cezalandırıldı. Tekke hemen Salah kartını oynadı. Doğrusunu söyleyeyim, ilerleyen haftalarda Trabzon'da Salah sağ kanat değil büyük tecrübesi ve bitiriciliğiyle Onuachu'nun arkasında oynamalı.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Böylesine bir yıldız, iyi orta yaptığıyla sınırlandırılamaz. Karşılıklı net pozisyonlarda kazanan Kasımpaşa da olabilirdi, son saniyelerde Trabzon da. Bu sonuç elbette Tekke'nin yüzünün asılmasına sebep olmuştur. Ama kabul edelim, bir 11'in yarısını değiştirdiğinizde hiçbir şey kaldığı yerden devam etmez.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

MUSTAFA ÇULCU: BÖYLE PENALTI OLMAZ

Trabzonspor, güçlenen kadrosu ile golü daha çok isteyen, arayan taraftı. Saviolo'nun akıl dolu vuruşuyla golü buldular. Muçi'nin olmayışı hücum çeşitliliğini kısıtlıyor. Merkezden hücum ve şut deneyen yok.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Kasımpaşa, hakemin hatalı yorumuyla verdiği penaltı golü ile beraberliği yakaladı. Oyundan çıkana kadar Saviolo çok etkiliydi. Salah'ın oyuna girişi ile Trabzonspor daha da hareketlendi. Ataklar geldi ama galibiyet golü gelmedi. Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı lakin kapasitesi yeterli değil. Faul ve kart değerlendirmeleri, "Ben merkezli hakemlik yapısı" modern hakemlikten uzak. Halı sahada futbol oynayan biri bile Kasımpaşa lehine verdiği penaltıyı vermez. Ortak topta Pina ile top arasına koşarak girip ona çarparak teması alan Güven, faul yapılmış süslemesi yaptı. Bu temasla iki oyuncu da denge kaybı yaşayınca ayaklar birbirine dolandı. Pina faul yapmadı. Buna penaltı veren hakemin futbol bilgisi sorgulanır. Hakem de 2 nolu yardımcı da sezona iyi başlamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MUSTAFA ÇULCU #SÜPER LİG #KASIMPAŞA #İSKENDER GÜNEN #BÜLENT TİMURLENK #TRABZONSPOR