Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! ‘Halı sahada futbol oynayan biri bile vermez’

Kasımpaşa, hakemin hatalı yorumuyla verdiği penaltı golü ile beraberliği yakaladı. Oyundan çıkana kadar Saviolo çok etkiliydi. Salah'ın oyuna girişi ile Trabzonspor daha da hareketlendi. Ataklar geldi ama galibiyet golü gelmedi. Gürcan Hasova bu seviye maçlara yeni yeni çıkmaya başladı lakin kapasitesi yeterli değil. Faul ve kart değerlendirmeleri, "Ben merkezli hakemlik yapısı" modern hakemlikten uzak. Halı sahada futbol oynayan biri bile Kasımpaşa lehine verdiği penaltıyı vermez. Ortak topta Pina ile top arasına koşarak girip ona çarparak teması alan Güven, faul yapılmış süslemesi yaptı. Bu temasla iki oyuncu da denge kaybı yaşayınca ayaklar birbirine dolandı. Pina faul yapmadı. Buna penaltı veren hakemin futbol bilgisi sorgulanır. Hakem de 2 nolu yardımcı da sezona iyi başlamadı.