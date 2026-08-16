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Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Necip Uysal, futbol kariyerini noktalama kararı aldı. Necip Uysal, Eyüpspor maçında düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2026 21:36 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 21:37
Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Necip Uysal ile yeniden anlaşma sağlanmadı.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Necip Uysal, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin bitmesi sonrası futbol kariyerini noktalamayı kararlaştırdı.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş, Necip Uysal'ın vedası sonrası bir tören düzenledi.

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Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

TARAFTARLA BULUŞTU

Necip Uysal, Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı öncesi sahaya inerek tribünleri selamladı.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş taraftarları ile buluşan Necip Uysal duygu dolu anlar yaşadı.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Necip Uysal'ın Beşiktaş'a veda ederken gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş tribünleri, Necip Uysal için uzun süre tezahüratlarda bulundu.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, taraftarlara yaptığı konuşmada, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" dedi.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Necip Uysal, daha sonra Kuzey Kalesi Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI

Necip Uysal, Beşiktaş altyapısında başladığı futbol kariyerinde başka hiçbir takımın formasını giymedi.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Necip Uysal, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta uzun yıllar kaptanlık yapan Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 466 maça çıktı. Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 6 gol ile 19 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #NECİP UYSAL #EYÜPSPOR