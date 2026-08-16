Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, taraftarlara yaptığı konuşmada, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" dedi.