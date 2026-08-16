Necip Uysal’dan Beşiktaş’a ve futbola duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Necip Uysal ile yeniden anlaşma sağlanmadı. Necip Uysal, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin bitmesi sonrası futbol kariyerini noktalamayı kararlaştırdı. Beşiktaş, Necip Uysal'ın vedası sonrası bir tören düzenledi. TARAFTARLA BULUŞTU Necip Uysal, Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı öncesi sahaya inerek tribünleri selamladı. Beşiktaş taraftarları ile buluşan Necip Uysal duygu dolu anlar yaşadı. Necip Uysal'ın Beşiktaş'a veda ederken gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Beşiktaş tribünleri, Necip Uysal için uzun süre tezahüratlarda bulundu. 'HAKKINIZI HELAL EDİN' Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, taraftarlara yaptığı konuşmada, 'Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin' dedi. Necip Uysal, daha sonra Kuzey Kalesi Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi. BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI Necip Uysal, Beşiktaş altyapısında başladığı futbol kariyerinde başka hiçbir takımın formasını giymedi. Necip Uysal, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş'ta uzun yıllar kaptanlık yapan Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla 466 maça çıktı. Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 6 gol ile 19 asist üretti.