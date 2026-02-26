Trend Galeri Trend Spor Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, zoru başarmaya çalışacak. Kanarya'da teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i netleştirdi. Peki Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 07:03
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bu akşam İngiliz ekibi Nottingham Forest'a konuk olacak.

City Ground Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Müsabaka TRT 1'den yayınlanacak.

İŞTE TUR SENARYOLARI

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 3-0'lık skorla kaybeden taraf olmuştu. Kanarya, İngiltere'de turu geçebilmesi için mücadeleden 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

Karşılaşmanın 3 farklı galibiyet ile tamamlanması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

KANARYA'DA EKSİK ÇOK

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı zorlu karşılaşmada 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred cezalı, Jayden Oosterwolde hem cezalı hem de sakat.

Ameliyat olan Edson Alvarez, Nottingham ile oynanan ilk maçta sakatlanan Skriniar'ın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında sağ arka adalesinde kısmi yırtık olan Çağlar, sol arka adalesinde yırtık olan Talisca ve sol arka adalesinde zorlanma bulunan Ederson, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

MERT LİSTEDE YOK

Öte yandan kaleci Mert Günok ise UEFA listesine bildirilmemesinden ötürü kadroda yer alamayacak isimlerden.

TARIK KALEYE GEÇİYOR

Ederson yokluğunda, kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Yedek kaleci ise Engin Can Biterge olacak. 29 yaşındaki Tarık kariyerinde ilk kez Avrupa mücadelesinde görev alacak.

TARIK ÇETİN'İN MAÇLARI

Tarık, bu sezon Süper Lig'de Samsunspor (0-0) ve Karagümrük (2-1) ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş (1-2) maçlarında kaleyi korudu.

TEDESCO'NUN KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında şu ana dek 34 resmi maça çıktı.

40 yaşındaki Tedesco, Fenerbahçe ile 20 galibiyet, 10 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. 2.06 puan ortalaması tutturdu. Süper Lig'de 20 maçta yenilmedi (13G/7B)

MUHTEMEL 11'LER

NOTTINGHAM FOREST: Ortega, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, Yates, Dominguez, Bakwa, McAtee, Ndoye, Lucca.

FENERBAHÇE: Tarık, Yiğit, Guendouzi, Mert, Semedo, Kante, İsmail, Levent, Asensio, Kerem, Cherif.