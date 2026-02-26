Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Ameliyat olan Edson Alvarez, Nottingham ile oynanan ilk maçta sakatlanan Skriniar'ın yanı sıra Kasımpaşa karşılaşmasında sağ arka adalesinde kısmi yırtık olan Çağlar, sol arka adalesinde yırtık olan Talisca ve sol arka adalesinde zorlanma bulunan Ederson, bugünkü maçta forma giyemeyecek.