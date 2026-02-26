Trend
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, zoru başarmaya çalışacak. Kanarya'da teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i netleştirdi. Peki Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.02.2026 07:03