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O iller Milli Takım'a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 5'inci maçında Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Kayseri'de oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Türkiye, bu maçı kazanması halinde grubu lider tamamlayacak ve Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Bu maç öncesi sizlere A Milli Takım'ın bugüne kadar maç yaptığı şehirleri bir araya getirdik. O şehirlerimiz Milli Takım'a uğurlu geliyor. İşte o şehirler...

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Giriş Tarihi: 16.11.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:22
O iller Milli Takım’a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

UEFA Uluslar B Ligi'nde 5. maçına çıkacak olan Türkiye bugün Galler ile karşılaşacak. Bugünkü maçı kazanması halinde A Mili Takım grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

O iller Milli Takım’a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

Maç öncesi A Milli Takım'ın şimdiye kadar maç yaptığı şehirleri sizler için listeledik. O şehirler Milli Takım'a uğurlu geliyor.

O iller Milli Takım’a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

SİVAS

1 MAÇ: 1 MAĞLUBİYET

O iller Milli Takım’a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

MANİSA

1 MAÇ: 1 MAĞLUBİYET

O iller Milli Takım’a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...

DENİZLİ

2 MAÇ: 1 BERABERLİK - 1 MAĞLUBİYET

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