O iller Milli Takım'a uğurlu geliyor! İşte şimdiye kadar milli maçların oynandığı şehirler...
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 5'inci maçında Kayseri'de Galler'i konuk edecek. Kayseri'de oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Türkiye, bu maçı kazanması halinde grubu lider tamamlayacak ve Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Bu maç öncesi sizlere A Milli Takım'ın bugüne kadar maç yaptığı şehirleri bir araya getirdik. O şehirlerimiz Milli Takım'a uğurlu geliyor. İşte o şehirler...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:22