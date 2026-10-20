Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Chobani Stadı'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, maça, 'Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.' 11'iyle çıktı. Karşılaşmada dakikalar 4'ü gösterdiğinde Kanarya'nın yıldız futbolcusu Oğuz Aydın sahneye çıktı ve gol perdesini açtı. MUHTEŞEM GOLLE SKORU 1-0 YAPTI Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, mesafe kat ettikten sonra ceza sahasının hemen dışında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI Oğuz Aydın, bu golle birlikte Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü Slavia Prag filelerine göndermeyi başardı. FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ Öte yandan Opta verilerine göre Oğuz Aydın, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golü kaydeden oyuncu oldu. 2024 YILINDA TRANSFER OLDU 1,83 boyundaki futbolcu, 2024 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 16 MAÇTA GÖREV ALDI 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI Toplamda 665 dakika süre bulan Oğuz Aydın, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 3 kez havalandırırken, 3 de asist katkısı üretmeyi başardı. SÖZLEŞME DURUMU Sol kanat oyuncusunun, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.