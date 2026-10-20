Trend Galeri Trend Spor Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk...

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag'ı ağırladı. Karşılaşmada gol perdesini Oğuz Aydın aralarken, attığı golle tarihe geçti ve bir ilki başardı. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 20:32
Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Chobani Stadı'nda konuk etti.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

Sarı-lacivertliler, maça, "Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat." 11'iyle çıktı.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

Karşılaşmada dakikalar 4'ü gösterdiğinde Kanarya'nın yıldız futbolcusu Oğuz Aydın sahneye çıktı ve gol perdesini açtı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

MUHTEŞEM GOLLE SKORU 1-0 YAPTI

Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, mesafe kat ettikten sonra ceza sahasının hemen dışında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Oğuz Aydın, bu golle birlikte Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü Slavia Prag filelerine göndermeyi başardı.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan Opta verilerine göre Oğuz Aydın, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golü kaydeden oyuncu oldu.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

2024 YILINDA TRANSFER OLDU

1,83 boyundaki futbolcu, 2024 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

16 MAÇTA GÖREV ALDI

25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmada görev aldı.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

PERFORMANSI

Toplamda 665 dakika süre bulan Oğuz Aydın, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 3 kez havalandırırken, 3 de asist katkısı üretmeyi başardı.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

SÖZLEŞME DURUMU

Sol kanat oyuncusunun, sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Oğuz Aydın, Fenerbahçe tarihine geçti! Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OĞUZ AYDIN #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #SLAVİA PRAG #FENERBAHÇE #EDERSON #SEMEDO #GUENDOUZİ #KANTE