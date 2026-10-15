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Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Fenerbahçe'nin 6-0 mağlup olduğu Aston Villa maçı için takımla birlikte İngiltere'ye giden Marco Asensio, kadroya alınmamıştı. İspanyol oyuncunun, karşılaşma öncesinde Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 13:10