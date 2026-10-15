Trend Galeri Trend Spor Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Fenerbahçe'nin 6-0 mağlup olduğu Aston Villa maçı için takımla birlikte İngiltere'ye giden Marco Asensio, kadroya alınmamıştı. İspanyol oyuncunun, karşılaşma öncesinde Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 13:10
Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, 1 puanda kaldı.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Sarı-lacivertliler, mücadele öncesinde yaptığı açıklamayla İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını duyurmuştu.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Yapılan açıklamada, "Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir.

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Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." denilmişti.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

TAKIMLA ÇALIŞTI

A Spor'da yer alan habere göre, Marco Asensio, Aston Villa maçı öncesi son antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

KADROYA ALINMADI

Haberde, Asensio'nun takımla birlikte İngiltere'ye gittiğine ancak maç günü kadroya alınmadığına dikkat çekildi.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio'nun maç öncesi takım otobüsüne binmeden önce konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

Oğuz Çetin'in, konuşmanın bir bölümünde İspanyol yıldızın ayağını işaret ettiği kameralar tarafından görüntülendi. İkili daha sonra takım otobüsüne binerek Villa Park'a hareket etti.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

İkili arasındaki görüntüler, sarı-lacivertli taraftarların oldukça dikkatini çekerken, sosyal medyada da gündem oldu.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

PSG'DEN TRANSFER EDİLDİ

Marco Asensio, 2025 yılında 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ligue 1 devi PSG'den transfer edilmişti.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

FENERBAHÇE KARİYERİ

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

PERFORMANSI

3,148 dakika süre alan tecrübeli yıldız, bu zaman zarfında rakip takım ağlarını 15 kez havalandırırken, 15 de asist katkısı verdi.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

SÖZLEŞME DURUMU

Deneyimli on numaranın, sarı-lacivertlilerle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Oğuz Çetin ile Marco Asensio ne konuştu? Aston Villa maçı öncesi gündem olan görüntü...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OĞUZ ÇETİN #ASTON VİLLA #FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ