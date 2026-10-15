Trend Galeri Trend Spor Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11'de 4 değişiklik yapacak...

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11'de 4 değişiklik yapacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.Teknik direktör Okan Buruk, kritik mağlubiyetin ardından ilk 11'de 4 değişiklik birden yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 15:42
Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahasında 4-1 kaybetti.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Evinde hayal kırıklığına uğrayan Cimbom, rotayı Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına çevirdi.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

TRT Spor'un haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasman maçında ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak.

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Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Stoperde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'ya forma vermeyi düşünen Buruk, sol bekte de Jakobs'u yedeğe çekerek Eren Elmalı'yı oynatacak.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Deneyimli teknik adam, Barış Alper'i sağ bekten alıp yeniden sol açık bölgesinde görevlendirecek.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

SALLAI YENİDEN 11'E DÖNÜYOR

Sağ bekte ise son iki karşılaşmada yedek soyunan Macar yıldız Roland Sallai olacak.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Sarı-kırmızılılarda orta sahada ise zorunlu bir değişiklik yapılacak. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Uruguaylı futbolcunun yerine merkezde Mario Lemina'nın forma giymesi bekleniyor.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

SARA VE BATRAKOV

Orta sahada Lemina'nın yanında Gabriel Sara ve önlerinde Batrakov'un görev alması olası gözüküyor.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

LEAO VE YUNUS KULÜBEYE

Okan Buruk yine Barcelona maçında şans verdiği Leao ve Yunus Akgün'ü kulübeye çekeceği ve Leroy Sane'ye 11'de şans tanıyacağı ifade edildi.

Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11’de 4 değişiklik yapacak...

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 17 Ekim cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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