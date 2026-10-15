Trend
Galeri
Trend Spor
Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11'de 4 değişiklik yapacak...
Okan Buruk, Barcelona yenilgisini faturasını kesti! İlk 11'de 4 değişiklik yapacak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.Teknik direktör Okan Buruk, kritik mağlubiyetin ardından ilk 11'de 4 değişiklik birden yapacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 15:42