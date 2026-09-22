Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! "Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor"
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Sporting Lizbon ve Trabzonspor karşısında alınan farklı mağlubiyetlerin ardından, teknik direktör Okan Buruk, eleştiri oklarını üzerine çekmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, deneyimli teknik adamın performansını kaleme aldı. İşte Buruk için kullanılan ifadeler...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:22