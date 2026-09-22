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Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! "Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor"

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Sporting Lizbon ve Trabzonspor karşısında alınan farklı mağlubiyetlerin ardından, teknik direktör Okan Buruk, eleştiri oklarını üzerine çekmişti. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, deneyimli teknik adamın performansını kaleme aldı. İşte Buruk için kullanılan ifadeler...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.09.2026 21:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:22
Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan 3-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyetinin ardından, ligde de Trabzonspor'a 4-0 kaybetmişti.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

İlk 6 haftada 13 puan toplayarak milli araya 2. sırada giren sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk'un performansı eleştiri konusu olmuştu.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, deneyimli teknik adamın performansını yorumladı...

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Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Murat Özbostan: Dört yılda Galatasaray'a önemli başarılar kazandıran Okan Buruk, bugün neden her puan kaybın da yeniden tartışmanın merkezine oturuyor?

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

"MENTAL YORGUNLUK"

FATİH DOĞAN: Galatasaray'da Okan Buruk'un eleştirilmesinin üç nedeni var. Birincisi, yüzü nün eskimesi. İkincisi; mental yorgunluk. Buruk'un ilk iki şampiyonluktaki yüksek motivasyonunu, hırsını göremiyorum. Bu takımda da hissediliyor.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Sadece Osimhen, Sallai gibi oyuncuların hırsıyla değil bütün takımın eski açlığının görülmemesi taraftarda da kızgınlığa yol açıyor. Üçüncüsü de G.Saray, eskisi kadar hırslı olmadığı gibi iyi de oynamıyor.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

"SEZON BAŞINDAN BERİ İYİ OYNAMIYOR"

LEVENT TÜZEMEN: Büyük başın derdi büyük olur. Okan Buruk, Galatasaray tarihine oyuncu ve teknik adam olarak dörder yıl üst üste şampiyonluk yaşamış isim olarak geçti. Ancak bu sene G.Saray sezon başından beri iyi oynamıyor.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

"GEÇMİŞTEKİ İSTİKRARI YAKALAYAMIYOR"

Okan hoca, kadro seçiminde, değişikliklerde ve oyunu okuma konu sunda geçmişteki istikrarı yakalayamıyor. Trabzon'daki yenilginin baş sorumlusu da kendisi.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Futbolda dün yok. Baskıdan etkilenmek istemiyorsa rakip analizlerini daha iyi yapmalı, oyuncu değişikliklerinde rekabetçi duygusundan geri adım atmamalı.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

BÜLENT TİMURLENK: Dursun Özbek'in en yakınındaki Serdar Güzelaydın'ın şu cümlelerini hatırlayalım: "Okan, 10 numara diye tutturdu. Takım hazır değil e sorumlusu odur."

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Yönetimde Buruk'un şampiyonluklarının maliye tinin fazla olduğuna inanan, takımı iyi hazırlamadığını düşünen ve onun yakın arkadaşı Abdullah Kavukcu'yu da yönetim içinde rakip olarak görenler, Buruk'un Kemerburgaz'dan gitmesini içlerinden alkışlarlar. Elbette Buruk da özellikle geçen sezonun ikinci yarısından itibaren oynanan futbolun kalitesi, Osimhen bağımlılığı ve transferde yarattığı kafa karışık lığıyla eleştiriyi hak ediyor.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

"B VE C PLANI YOK"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'ın B, C planı yok. Ana plan, önde baskıyla oyunu karşı alana yıkıp rakipleri hataya zorlayıp pozisyon üretmek. Ama her maç aynı taktiği uygulayamazsınız.

Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor

Bir örnek vereyim; Sporting maçın da ilk yarı G.Saray kendi oyununu oynadı ama belli ki ikinci yarı oyun değişecek. İşte o zaman defansif ağırlıklı başlayacaksın. Aynısı Trabzon maçında da oldu. Tüm bunların yanında G.Saray ligde 4 senedir şampiyon olmuş, şu anda da şampiyonluktaki 3 rakibinin yine önünde.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#OKAN BURUK