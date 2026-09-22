Okan Buruk için çarpıcı eleştiri! "Geçmişteki istikrarı yakalayamıyor"

Bir örnek vereyim; Sporting maçın da ilk yarı G.Saray kendi oyununu oynadı ama belli ki ikinci yarı oyun değişecek. İşte o zaman defansif ağırlıklı başlayacaksın. Aynısı Trabzon maçında da oldu. Tüm bunların yanında G.Saray ligde 4 senedir şampiyon olmuş, şu anda da şampiyonluktaki 3 rakibinin yine önünde.