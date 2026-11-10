Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara hız verildi. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine genç oyuncuyu aldığı ortaya çıktı. Cimbom'un peşinde olduğu yıldız için 40 milyon Euro talep edildiği öne sürüldü. EL KHANNOUSS YENİDEN RADARDA Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Bilal El Khannouss ile ilgilendiği belirtildi. Stuttgart'ın uygun bir teklif gelmesi halinde Bilal El Khannouss ile yollarını ayırabileceği aktarıldı. 22 yaşındaki futbolcunun durumunun Galatasaray tarafından yakından takip edildiği kaydedildi. 40 MİLYON EURO TALEBİ Stuttgart'ın Bilal El Khannouss için en az 40 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Okan Buruk, Stuttgart maçı sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: 'Demirovic'i transfer döneminde izledik. El Khannouss'u da öyle.' 2 GOLE ETKİ ETTİ Bilal El Khannouss, bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıktı ve 2 gol attı. 22 yaşındaki on numaranın, Almanya temsilcisi ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Bilal El Khannouss'un güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.