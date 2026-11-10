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Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı yıldız futbolcu için 40 milyon Euro istendiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 10.11.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 17:09
Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalara hız verildi.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine genç oyuncuyu aldığı ortaya çıktı.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Cimbom'un peşinde olduğu yıldız için 40 milyon Euro talep edildiği öne sürüldü.

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Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

EL KHANNOUSS YENİDEN RADARDA

Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Bilal El Khannouss ile ilgilendiği belirtildi.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Stuttgart'ın uygun bir teklif gelmesi halinde Bilal El Khannouss ile yollarını ayırabileceği aktarıldı.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

22 yaşındaki futbolcunun durumunun Galatasaray tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

40 MİLYON EURO TALEBİ

Stuttgart'ın Bilal El Khannouss için en az 40 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Okan Buruk, Stuttgart maçı sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Demirovic'i transfer döneminde izledik. El Khannouss'u da öyle."

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

2 GOLE ETKİ ETTİ

Bilal El Khannouss, bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıktı ve 2 gol attı.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

22 yaşındaki on numaranın, Almanya temsilcisi ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Okan Buruk ismini vermişti! Galatasaray’dan 40 milyon Euro talebi

Bilal El Khannouss'un güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER