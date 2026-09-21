Trend Galeri Trend Spor Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da milli ara sonrası değişim rüzgarları esecek. Okan Buruk'un ilk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenirken, Osimhen ve Lemina'nın dönüşüyle birlikte bazı yıldızların kulübeye çekilmesi gündemde. İşte haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2026 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 12:49
Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de de zirveyi Amedspor'a kaptırdı.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Milli araya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak gösteriliyor.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

HEDEFTE OKAN BURUK VAR

Son 4 şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Cimbom'da mutlu sona giden yolda teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin hedefi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

KADRODA DEĞİŞİM

Tecrübeli teknik direktörün, milli ara sonrasında mevcut kadroda bazı değişikliklere gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Fotomaç'ta yer alan hjabere göre, 4-0'lık skorla biten ağır Trabzonspor yenilgisinin ardından teknik direktör Okan Buruk bazı isimlere neşteri vuracak.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

3 YILDIZDA GERİ SAYIM

Cimbom'da ilk olarak sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesi için geri sayıma geçildi.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

KADRODAN ÇIKARILDI

Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın oynayacağı Gine ve Madagaskar maçlarının kadrosundan da çıkarılmıştı.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADALAR

Bu üç isim de sağlığına kavuşması durumunda milli ara sonrasında oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyecekler.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Osimhen ve Lemina'nın kesin olarak dönmesi beklenirken Wilfried Singo'nun tamamen iyileşmesi beklenecek.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

BATRAKOV 11'E

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki yeni transferi Aleksey Batrakov'u da yeniden ilk 11'e monte edecek.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

SANE KULÜBEYE GELECEK

Deneyimli çalıştırıcı, Alman futbolcu Leroy Sane'yi de kulübeye çekecek. Savunmanın göbeğinde de bazı değişimler olacak.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

LİGDE KASIMPAŞA, AVRUPA'DA BARCELONA

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'in 7.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 9 Ekim Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...

Sarı-kırmızılılar, 13 Ekim Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise LaLiga devi Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele, saat 22.00'de oynanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#OKAN BURUK #TRABZONSPOR #GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN #MARİO LEMİNA #WİLFRİED SİNGO #ALEKSEY BATRAKOV #LEROY SANE