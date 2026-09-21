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Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...
Okan Buruk kadroya neşteri vuruyor! Galatasaray’da 3 yıldız için karar verildi...
Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da milli ara sonrası değişim rüzgarları esecek. Okan Buruk'un ilk 11'de önemli değişiklikler yapması beklenirken, Osimhen ve Lemina'nın dönüşüyle birlikte bazı yıldızların kulübeye çekilmesi gündemde. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.09.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 12:49